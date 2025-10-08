حسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 بعدما حقق الفوز مساء اليوم الأربعاء، على جيبوتي بنتيجة 3-0.

وكان منتخب مصر بحاجة لتحقيق الفوز من آخر جولتين في التصفيات المؤهلة للمونديال، ليصبح فارق النقاط مع بوكينا فاسو 5 نقاط كما هو وبالتالي في حال خسارة منتخب مصر في مباراته الأخيرة وفوز بوركينا سيظل منتخبنا الوطني في الصدارة.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يحسم فيها منتخب مصر التأهل إلى المونديال بعد نسخ: "1934 و1990، و2018".

منتخب مصر يواصل العقدة

وبهذه النتيجة، يواصل منتخب مصر عقدته ضد منتخب جيبوتي الذي قابله 4 مرات في تاريخه وانتصر عليه فيهم جميعا.

أول مباراة منتخب مصر انتصر فيها على جيبوتي كانت في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال نسخة 2008، أي منذ 17 عامًا.

وجاءت نتيجة مباريات منتخب مصر مع جيبوتي كالتالي:

1- يوم 6 يونيو 2008.. انتصر منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة 4-0.. ضمن مباريات الأدوار التمهيدية لتصفيات كأس العالم 2010.

2- يوم 12 أكتوبر 2008.. انتصر منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة 4-0.. ضمن مباريات الأدوار التمهيدية المؤهلة لكأس العالم 2010.

3- يوم 16 نوفمبر 2023.. انتصر منتخب مصر بنتيجة 6-0.. ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات الحالية المؤهلة لمونديال 2026.

رقم قياسي جديد لصلاح

عزز محمد صلاح من تفوق منتخب مصر أمام جيبوتي، بعدما سجل الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 14 من عمر المباراة التي تجمع بين الفريقين، علما بأن الهدف الأول سجله إبراهيم عادل في الدقيقة الثامنة.

كما سجل هداف ليفربول الإنجليزي الهدف الثالث في هذه المباراة عند الدقيقة 84.

وبهذه الثنائية، يصبح محمد صلاح، الهداف التاريخي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد أن رفع اللاعب رصيده من الأهداف إلى 20 هدفًا.

وتخطى صلاح بذلك الهدف، كل من، الإيفواري ديدييه دروجبا، الكاميروني صامويل إيتو، بالإضافة إلى الجزائري إسلام سليماني حيث يملك الثلاثي 18 هدفًا، وفقًا لموقع "besoccer".