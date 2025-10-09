المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إبراهيم حسن: كنا نستحق تدريب مصر في فترات سابقة.. وحاولوا عدم إنجاح علاقتنا مع صلاح

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:49 م 08/10/2025 تعديل في 09/10/2025
إبراهيم حسن - منتخب مصر

إبراهيم حسن - منتخب مصر

تحدث إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن موقف الثنائي عمر مرموش ومحمد عبدالمنعم من الاستحقاقات المقبلة، مؤكدًا أن البعض حاول خلق المشاكل بين الجهاز الفني ومحمد صلاح.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 عقب الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0 في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال.

ليلة تاريخية لحسام حسن وصلاح.. منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

وقال مدير المنتخب في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "عمر مرموش سيتواجد معنا في معسكر نوفمبر عندما نخوض دورة ودية في الإمارات".

وأضاف: "نتمنى أن يلحق محمد عبدالمنعم بنا في أمم أفريقيا لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

وأكمل: "باب المنتخب مفتوح لأي لاعب (إحنا بنتلكك أن نرى لاعبا مميزا لضمه للمنتخب)".

وتابع: "كنا نتمنى أن يكون تأهل مصر لكأس العالم يكون للمرة الـ15 أو الـ20، لأن مصر تستحق ذلك".

واستكمل إبراهيم حسن: "ربنا كتب لنا أن نتولى تدريب منتخب مصر في ذلك التوقيت، والحمد لله على كرمه، وكنا نستحق أن نقود المنتخب في فترات سابقة ولكن تدابير ربنا كانت الأفضل لنا".

وعن علاقته هو وحسام حسن بمحمد صلاح، رد، قائلًا: "علاقتنا مع محمد صلاح ليس بها أي مشكلة، وهناك ناس اخترعت أمور غير صحيحة وخلقوا بعض المشاكل وكانوا لا يريدون أن تنجح علاقتنا، ولا مشكلة بيننا، وصلاح أخ بالنسبة لنا".

وأتم: "شرف كبير أن تمتلك لاعب مثل صلاح فهو ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم".

للتعرف على جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم اضغط هنا

منتخب مصر تصفيات كأس العالم حسام حسن محمد صلاح إبراهيم حسن

