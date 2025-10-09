المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الشناوي: حسام حسن يثق بي دائما.. وتعلمت الكثير من الحضري في منتخب مصر

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:09 ص 09/10/2025
الشناوي

محمد الشناوي - حارس منتخب مصر

تحدث الحارس محمد الشناوي بشأن تأهل منتخب مصر إلى منافسات كأس العالم 2026، مشيدًا بمدربه حسام حسن، وموضحًا بعض الأمور التي تعلمها من مزاملة عصام الحضري قبل اعتزاله كرة القدم.

وصعد منتخب مصر إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد المشاركة في نسخ 1934 و1990 و2018.

تصريحات محمد الشناوي

نجح منتخب مصر في التأهل إلى كأس العالم 2026 بعدما ضمن صدارة ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية قبل جولة واحدة على النهاية، إذ وصل الفارق مع الوصيف بوركينا فاسو إلى 5 نقاط.

وقال الشناوي في تصريحات عبر قناة أون سبورت التليفزيونية: "حسام حسن يثق بي وفي إمكانياتي.. أنا مع منتخب مصر منذ 8 سنوات تقريبًا، ودوري أيضًا أن أنقل خبراتي إلى اللاعبين الجدد".

وأضاف: "أقول لحسام حسن.. نحن صعدنا إلى كأس العالم تحت قيادتك، وأثق في قدرتنا على تحقيق إنجاز في كأس أمم أفريقيا".

وواصل تصريحاته: "حسام حسن يملك لاعبين (رجالة) في الملعب.. وعندما جاء إلى منتخب مصر شعر بذلك، وشعر بحب اللاعبين لهذا القميص".

قبل أن يختتم: "الحضري كان بمثابة مثل أعلى بالنسبة لي في بدايتي مع منتخب مصر، هو لديه إصرار كبير وطموح دائم.. وتعلمت منه الكثير سواءً داخل الملعب أو خارجه".

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس العالم محمد الشناوي

