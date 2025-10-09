استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، على إراحة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من المباراة المقبلة ضد غينيا بيساو، في ختام التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يلا كورة كان قد نشر في وقت سابق، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، يدرس إراحة صلاح من المباراة الختامية ضد غينيا بيساو.. طالع التفاصيل من هنا

صلاح خارج مباراة غينيا بيساو

وكشف مصدر باتحاد الكرة في تصريحات ليلا كورة، أن الجهاز الفني استقر على إعفاء محمد صلاح من مباراة المنتخب وغينيا بيساو.

أضاف المصدر أن محمد صلاح خارج المباراة، ولن ينضم لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهة غينيا بيساو.

كما أشار المصدر إلى أن نجم ليفربول على الأغلب سيقضي يومين إجازة في مصر، قبل العودة إلى إنجلترا مرة أخرى.

وكان منتخب مصر تأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي (3-0)، أمس الأربعاء، بينما تعد مواجهة غينيا بيساو بمثابة تحصيل حاصل بعد بلوغ المونديال.

وينتظر محمد صلاح مباراة قوية ومرتقبة رفقة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة الثامنة من بريميرليج، ساء الأحد المقبل.