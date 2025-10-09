المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
التشيك

التشيك

- -
21:45
كرواتيا

كرواتيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الصومال

الصومال

0 3
19:00
الجزائر

الجزائر

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
المغرب - ب

المغرب - ب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

3 1
19:00
ناميبيا

ناميبيا

كأس العالم تحت 20 عاما
الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30
إيطاليا - شباب

إيطاليا - شباب

دوري القسم الثاني-أ
أبو قير للاسمدة

أبو قير للاسمدة

1 0
15:30
القناة

القناة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر باتحاد الكرة ليلا كورة: محمد صلاح خارج مباراة مصر وغينيا بيساو

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

07:50 م 09/10/2025
محمد صلاح

محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، على إراحة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من المباراة المقبلة ضد غينيا بيساو، في ختام التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يلا كورة كان قد نشر في وقت سابق، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، يدرس إراحة صلاح من المباراة الختامية ضد غينيا بيساو.. طالع التفاصيل من هنا

صلاح خارج مباراة غينيا بيساو

وكشف مصدر باتحاد الكرة في تصريحات ليلا كورة، أن الجهاز الفني استقر على إعفاء محمد صلاح من مباراة المنتخب وغينيا بيساو.

أضاف المصدر أن محمد صلاح خارج المباراة، ولن ينضم لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهة غينيا بيساو.

كما أشار المصدر إلى أن نجم ليفربول على الأغلب سيقضي يومين إجازة في مصر، قبل العودة إلى إنجلترا مرة أخرى.

وكان منتخب مصر تأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي (3-0)، أمس الأربعاء، بينما تعد مواجهة غينيا بيساو بمثابة تحصيل حاصل بعد بلوغ المونديال.

وينتظر محمد صلاح مباراة قوية ومرتقبة رفقة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة الثامنة من بريميرليج، ساء الأحد المقبل.

مباراة مصر القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب مصر اتحاد الكرة كأس العالم ليفربول محمد صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg