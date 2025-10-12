المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر بمنتخب مصر ليلا كورة: الجهاز الفني يدرس إراحة محمد صلاح أمام غينيا بيساو

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:51 م 08/10/2025
محمد صلاح نجم منتخب مصر

محمد صلاح

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، إراحة النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، في مباراة غينيا بيساو.

وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الأربعاء.

إراحة محمد صلاح أمام غينيا بيساو

وقال مصدر داخل منتخب مصر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الجهاز الفني يدرس إراحة محمد صلاح في مباراة غينيا بيساو في الجولة العاشرة من التصفيات، بعد ضمان التأهل إلى كأس العالم".

ويتبقى لمنتخب مصر جولة أخيرة ضد غينيا بيساو يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، وأصبحت تحصيل حاصل بعدما صعد الفراعنة إلى نهائيات مونديال 2026.

وكرر منتخب مصر صعوده إلى كأس العالم في شهر أكتوبر للمرة الثانية بعد 2017.

وأصبح حسام حسن هو المدرب المصري الثاني الذي يقود المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم بعد محمود الجوهري.

وتقام نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا بين شهري يونيو ويوليو المقبلين.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر محمد صلاح تصفيات كأس العالم 2026 غينيا بيساو

