حسم منتخب مصر الأول تأهله إلى كأس العالم 2026 بشكل رسمي، بعدما حقق انتصارًا ضد نظيره منتخب جيبوتي، في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة التصفيات الأفريقية.

ويخوض منتخب مصر مباراته الختامية من تصفيات كأس العالم 2026، ضد غينيا بيساو، في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

ختام تصفيات كأس العالم

تعتبر مباراة غينيا بيساو المقبلة، بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة لمنتخب مصر، في أجواء احتفالية بعد بلوغ نهائيات كأس العالم رسميًا.

إلا أن منتخب مصر على الرغم من حسم التأهل إلى كأس العالم، لا تكون دائمًا مباراة الجولة الختامية من تصفيات المونديال، محسومة بانتصار يتماشى مع الأجواء الاحتفالية.

ويعود آخر سيناريو مشابه لما يحدث هذا العام، إلى تصفيات كس العالم 2018، عندما ضمن منتخب مصر بلوغ مونديال روسيا، لكنه أنهى مباراته الختامية ضد غانا، بالتعادل الإيجابي 1-1.

بينما في مناسبات أخرى، لم يكن منتخب مصر حسم تأهله إلى كأس العالم، وربما كان فاقدًا لحظوظ التأهل، جاءت نتائجه في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لتصفيات المونديال، كما يلي:

تصفيات 2022: فوز مصر على الجابون 2-1.

خاض بعدها مباراة فاصلة ضد السنغال ولم يتأهل

تصفيات 2018: تعادل مصر مع غانا 1-1.

تصفيات 2014: الفوز على غينيا 4-2.

خاض بعدما مباراة فاصلة ضد غانا ولم يتأهل

تصفيات 2010: فاز على الجزائر 2-0.

خاض بعدها مباراة فاصلة ضد الجزائر ولم يتأهل

تصفيات 2006: التعادل مع الكاميرون 1-1.

تصفيات 2002: التعادل مع الجزائر 1-1.

تصفيات 1998: الفوز على ليبيريا 5-0.

وتمكن منتخب مصر من إنهاء مرحلة المجموعات في آخر 7 تصفيات مؤهلة إلى كأس العالم على مدار 18 عامًا، من الفوز 4 مرات والتعادل في 3 مناسبات.

وكانت المباراة الأولى بين منتخب مصر وغينيا بيساو، التي أقيمت في أكتوبر 2024، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، خارج البلاد.