وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، توقيع عقوبة قاسية على نائب رئيس الاتحاد السوداني ياسر نصر الدين حمزة السماني.

وقرر "فيفا" إيقاف نائب رئيس الاتحاد السوداني 15 مباراة رسمية بسبب اعتدائه على حكم مباراة في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي.

وجاءت هذه الحادثة في أعقاب هزيمة منتخب السودان 0-1 في لومي أمام توجو، وهو ما أنهى فعليا آمالها في التأهل لكأس العالم 2026.

كما تقرر إيقاف مساعد مدرب السودان، إجناتيوس أوسي فوسو بالإيقاف ثلاث مباريات بسبب ما وصفه الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن ما قام به "سلوك غير رياضي تجاه حكام المباراة".

وتم تغريم نائب رئيس الاتحاد السوداني ومساعد المدرب بمبلغ 5000 فرنك سويسري (6214 دولارا أمريكيا).

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا