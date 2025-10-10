المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

0 0
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

0 5
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

0 0
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

0 1
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

0 0
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

0 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

0 7
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

لوكمان وأوسيمين يقودان تشكيل نيجيريا أمام ليسوتو في تصفيات كأس العالم

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:24 م 10/10/2025
نيجيريا

منتخب نيجيريا

يخوض منتخب نيجيريا مواجهة قوية ضد ليسوتو، حيث لا يقبل سوى الانتصار من أجل الحفاظ على فرص المنافسة في التأهل إلى كأس العالم 2026.

وتقام مباراة ليسوتو ضد نيجيريا على ملعب بيتر موكابا بجنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وتنطلق أحداث مباراة ليسوتو ضد نيجيريا في السابعة مساء اليوم الجمعة.

ويدخل منتخب نيجيريا المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

خط الدفاع: إيكونج، كالفين باسي، فريدريك، برونو أونيمايتشي

خط الوسط: أليكس إووبي، ويلفريد نديدي، موسيس سيمون، أروكوداري

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، أوسيمين

ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم

ما زال صراع التأهل إلى كأس العالم 2026 مشتعلًا في المجموعة الثالثة التي تضم كل من بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا، رواندا، ليسوتو، وزيمبابوي.

ويتصدر منتخب بنين جدول الترتيب برصيد 14 نقطة وبفارق الأهداف عن جنوب أفريقيا صاحبة نفس الرصيد من النقاط.

ويأتي المنتخب النيجيري ثالثًا ورواندا رابعًا بـ11 نقطة لكل منهما، بينما تقع ليسوتو في المركز الخامس بـ9 نقاط.

ويضمن المتصدر عن كل مجموعة التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026؛ بينما تتنافس أفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني ويتأهل الفائز من بينهم إلى الملحق العالمي.

طالع ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم من هنا

تصفيات كأس العالم جنوب أفريقيا منتخب نيجيريا تصفيات أفريقيا أوسيمين لوكمان ليسوتو

مباشر
ليسوتو

ليسوتو

0 0
نيجيريا

نيجيريا

37

فرصة ضائعة.. تمريرة لنيجيريا داخل منطقة الجزاء وصلت عند أوسيمين لعبها بلمسة رائعة لكن الكرة مرت بجوار مرمى ليسوتو إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
