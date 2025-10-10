يخوض منتخب نيجيريا مواجهة قوية ضد ليسوتو، حيث لا يقبل سوى الانتصار من أجل الحفاظ على فرص المنافسة في التأهل إلى كأس العالم 2026.

وتقام مباراة ليسوتو ضد نيجيريا على ملعب بيتر موكابا بجنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وتنطلق أحداث مباراة ليسوتو ضد نيجيريا في السابعة مساء اليوم الجمعة.

ويدخل منتخب نيجيريا المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

خط الدفاع: إيكونج، كالفين باسي، فريدريك، برونو أونيمايتشي

خط الوسط: أليكس إووبي، ويلفريد نديدي، موسيس سيمون، أروكوداري

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، أوسيمين

ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم

ما زال صراع التأهل إلى كأس العالم 2026 مشتعلًا في المجموعة الثالثة التي تضم كل من بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا، رواندا، ليسوتو، وزيمبابوي.

ويتصدر منتخب بنين جدول الترتيب برصيد 14 نقطة وبفارق الأهداف عن جنوب أفريقيا صاحبة نفس الرصيد من النقاط.

ويأتي المنتخب النيجيري ثالثًا ورواندا رابعًا بـ11 نقطة لكل منهما، بينما تقع ليسوتو في المركز الخامس بـ9 نقاط.

ويضمن المتصدر عن كل مجموعة التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026؛ بينما تتنافس أفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني ويتأهل الفائز من بينهم إلى الملحق العالمي.

طالع ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم من هنا