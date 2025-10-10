المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

0 0
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

0 5
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

0 0
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

0 1
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

0 0
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

0 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

0 7
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

السنغال تقترب من المونديال بخماسية ضد جنوب السودان.. والكونغو الديمقراطية تحتفظ بآمالها بإسقاط توجو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:30 م 10/10/2025
منتخب السنغال

منتخب السنغال

تفوق منتخب السنغال بسهولة على حساب مضيفه منتخب جنوب السودان، بخماسية دون رد، بينما حافظ منتخب الكونغو الديمقراطية على حظوظه، انتصار صعب أمام توجو، بنتيجة 1-0، في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وشهدت منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، انتصار السنغال بخماسية نظيفة أمام جنوب السودان، ليحتفظ أسود التيرانجا بصدارة المجموعة.

وسجل أهداف السنغال كلا من: إسماعيلا سار "ثنائية"، ساديو ماني، نيكولاس جاكسون وشريف ندياي.

وفي المقابل خطف منتخب الكونغو الديمقراطية 3 نقاط ثمينة خارج ملعبه أمام توجو، بهدف مبكر في الشوط الأول.

وسجل المخضرم سيدريك باكامبو هدف الكونغو الوحيد في الدقيقة 7، بتسديدة قوية، من صناعة ماييلي مهاجم نادي بيراميدز، بعدما قطع الكرة عقب هفوة من دفاع توجو.

وتأجل حسم هوية المتأهل في المجموعة الثانية للجولة الأخيرة، بعدما رفع منتخب السنغال رصيده إلى 21 نقطة، بينما وصل رصيد الكونغو الديمقراطية إلى 19 نقطة.

ويلتقي المنتخب السنغالي مع نظيره الموريتاني، بينما يصطدم منتخب الكونغو الديمقراطية بمنتخب السودان، يوم الثلاثاء المقبل.

مباراة السنغال القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب السنغال منتخب الكونغو الديمقراطية

