تفوق منتخب السنغال بسهولة على حساب مضيفه منتخب جنوب السودان، بخماسية دون رد، بينما حافظ منتخب الكونغو الديمقراطية على حظوظه، انتصار صعب أمام توجو، بنتيجة 1-0، في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وشهدت منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، انتصار السنغال بخماسية نظيفة أمام جنوب السودان، ليحتفظ أسود التيرانجا بصدارة المجموعة.

وسجل أهداف السنغال كلا من: إسماعيلا سار "ثنائية"، ساديو ماني، نيكولاس جاكسون وشريف ندياي.

وفي المقابل خطف منتخب الكونغو الديمقراطية 3 نقاط ثمينة خارج ملعبه أمام توجو، بهدف مبكر في الشوط الأول.

وسجل المخضرم سيدريك باكامبو هدف الكونغو الوحيد في الدقيقة 7، بتسديدة قوية، من صناعة ماييلي مهاجم نادي بيراميدز، بعدما قطع الكرة عقب هفوة من دفاع توجو.

وتأجل حسم هوية المتأهل في المجموعة الثانية للجولة الأخيرة، بعدما رفع منتخب السنغال رصيده إلى 21 نقطة، بينما وصل رصيد الكونغو الديمقراطية إلى 19 نقطة.

ويلتقي المنتخب السنغالي مع نظيره الموريتاني، بينما يصطدم منتخب الكونغو الديمقراطية بمنتخب السودان، يوم الثلاثاء المقبل.