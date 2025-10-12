المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

صلاح يغيب عن مواجهة غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:33 ص 11/10/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غياب محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني، عن مواجهة غينيا بيساو في ختام مشوار "الفراعنة" بتصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو على استاد القاهرة يوم الأحد المقبل في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات المونديال.

وتأتي المباراة بعدما ضمنت كتيبة حسام حسن التأهل إلى مونديال 2026 الذي يقام العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بالفوز 3-0 على جيبوتي يوم الأربعاء الماضي.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: "خرج الثنائي حمدي فتحي و مروان عطية من قائمة مباراة غينيا بيساو للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثاني في مباراة الماضية ضد جيبوتي".

وأتم: "كما قرر الجهاز الفني إراحة محمد صلاح وعدم مشاركته في مباراة غينيا بيساو، وبالتالي تقرر إراحة الثلاثي من التدريبات".

وسجل صلاح (33 عاما) هدفين في الفوز على جيبوتي، ليصل إلى هدفه رقم 20 مع منتخب مصر في كافة مشاركاته مع "الفراعنة" بتصفيات كأس العالم، ويتصدر هدافي أفريقيا في تصفيات المونديال على مر العصور.

جدير بالذكر أن الفوز على جيبوتي رفع رصيد منتخب مصر إلى 23 نقطة قبل جولة واحدة على نهاية مشوار التصفيات، بفارق 5 نقاط أمام بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني.

تصفيات كأس العالم منتخب مصر محمد صلاح

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

