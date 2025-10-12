أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غياب محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني، عن مواجهة غينيا بيساو في ختام مشوار "الفراعنة" بتصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو على استاد القاهرة يوم الأحد المقبل في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات المونديال.

وتأتي المباراة بعدما ضمنت كتيبة حسام حسن التأهل إلى مونديال 2026 الذي يقام العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بالفوز 3-0 على جيبوتي يوم الأربعاء الماضي.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: "خرج الثنائي حمدي فتحي و مروان عطية من قائمة مباراة غينيا بيساو للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثاني في مباراة الماضية ضد جيبوتي".

وأتم: "كما قرر الجهاز الفني إراحة محمد صلاح وعدم مشاركته في مباراة غينيا بيساو، وبالتالي تقرر إراحة الثلاثي من التدريبات".

وسجل صلاح (33 عاما) هدفين في الفوز على جيبوتي، ليصل إلى هدفه رقم 20 مع منتخب مصر في كافة مشاركاته مع "الفراعنة" بتصفيات كأس العالم، ويتصدر هدافي أفريقيا في تصفيات المونديال على مر العصور.

جدير بالذكر أن الفوز على جيبوتي رفع رصيد منتخب مصر إلى 23 نقطة قبل جولة واحدة على نهاية مشوار التصفيات، بفارق 5 نقاط أمام بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني.