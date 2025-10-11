نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها الكشف عن موقف محمد صلاح، قائد منتخب مصر، من المشاركة في المباراة المقبلة أمام غينيا بيساو.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

صلاح يغيب عن مواجهة غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غياب محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني، عن مواجهة غينيا بيساو في ختام مشوار "الفراعنة" بتصفيات كأس العالم 2026.

بعد رحيله عن الأهلي.. عماد النحاس يتولى تدريب الزوراء العراقي

أعلن نادي الزوراء العراقي عن تعاقده رسميا مع عماد النحاس، مدرب الأهلي السابق.

حسام المندوه: لا نتمنى أن يصل الزمالك لمرحلة الإفلاس.. وقد نفكر في الاستقالة

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أنه لا يتمنى أن يصل النادي لمرحلة الإفلاس على خلفية الأزمة المالية بعد سحب أرض 6 أكتوبر.

استعدادات كأس العالم.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يهزم تونس وديًا

نجح منتخب مصر تحت 17 عامًا في تحقيق الفوز على تونس بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة.

وليد صلاح يوضح.. أزمة تواجه الأهلي.. معاملة استثنائية لزيزو.. ورغبة عبد القادر

تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، عن أزمة تواجه الفريق قبل مباراة إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا، وأشار لحقيقة التمييز في معاملة أحمد زيزو داخل القلعة الحمراء.

الدباغ ومنسي خارج الحسابات.. الزمالك يكشف حالة المصابين قبل مواجهة ديكيداها

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن آخر مستجدات الحالة الصحية للاعبين المصابين، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس

الكونفدرالية الأفريقية.

"ثقافة الفوز وعروض قبل الأهلي".. 6 رسائل من ييس توروب خلال مؤتمر تقديمه

قدّم النادي الأهلي، الدنماركي ييس توروب كمدير فني للفريق، ليبدء رحلته بشكل رسمي اليوم الجمعة.

منتخب مصر 2007 يستدعي الثنائي المحترف بالسويد والنمسا.. وموهبة برايتون تقترب

أعلن منتخب مصر 2007، انضمام الثنائي المحترف جوناس الملاح لاعب برومابويكارنا السويدي وكريم حسنين لاعب BSK 1933 النمساوي، لمعسكر شهر أكتوبر الجاري.

