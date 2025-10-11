المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ملف يلا كورة.. موقف صلاح من مباراة غينيا بيساو.. مهمة جديدة لعماد النحاس.. ورسائل الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:08 ص 11/10/2025
محمد صلاح نجم منتخب مصر

محمد صلاح

نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها الكشف عن موقف محمد صلاح، قائد منتخب مصر، من المشاركة في المباراة المقبلة أمام غينيا بيساو.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

صلاح يغيب عن مواجهة غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غياب محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني، عن مواجهة غينيا بيساو في ختام مشوار "الفراعنة" بتصفيات كأس العالم 2026.

اقرأ التفاصيل: صلاح يغيب أمام غينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال

بعد رحيله عن الأهلي.. عماد النحاس يتولى تدريب الزوراء العراقي

أعلن نادي الزوراء العراقي عن تعاقده رسميا مع عماد النحاس، مدرب الأهلي السابق.

اقرأ التفاصيل: عماد النحاس يتولى تدريب الزوراء العراقي

حسام المندوه: لا نتمنى أن يصل الزمالك لمرحلة الإفلاس.. وقد نفكر في الاستقالة

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أنه لا يتمنى أن يصل النادي لمرحلة الإفلاس على خلفية الأزمة المالية بعد سحب أرض 6 أكتوبر.

اقرأ التفاصيل: حسام المندوه: لا نتمنى أن يصل الزمالك لمرحلة الإفلاس

استعدادات كأس العالم.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يهزم تونس وديًا

نجح منتخب مصر تحت 17 عامًا في تحقيق الفوز على تونس بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة.

اقرأ التفاصيل: استعدادات كأس العالم.. منتخب مصر يهزم تونس وديًا

وليد صلاح يوضح.. أزمة تواجه الأهلي.. معاملة استثنائية لزيزو.. ورغبة عبد القادر

تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، عن أزمة تواجه الفريق قبل مباراة إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا، وأشار لحقيقة التمييز في معاملة أحمد زيزو داخل القلعة الحمراء.

اقرأ التفاصيل: استعدادات كأس العالم.. منتخب مصر يهزم تونس وديًا

الدباغ ومنسي خارج الحسابات.. الزمالك يكشف حالة المصابين قبل مواجهة ديكيداها

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن آخر مستجدات الحالة الصحية للاعبين المصابين، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
الكونفدرالية الأفريقية.

اقرأ التفاصيل: استعدادات كأس العالم.. منتخب مصر يهزم تونس وديًا

"ثقافة الفوز وعروض قبل الأهلي".. 6 رسائل من ييس توروب خلال مؤتمر تقديمه

قدّم النادي الأهلي، الدنماركي ييس توروب كمدير فني للفريق، ليبدء رحلته بشكل رسمي اليوم الجمعة.

اقرأ التفاصيل: 6 رسائل من ييس توروب خلال مؤتمر تقديمه

منتخب مصر 2007 يستدعي الثنائي المحترف بالسويد والنمسا.. وموهبة برايتون تقترب

أعلن منتخب مصر 2007، انضمام الثنائي المحترف جوناس الملاح لاعب برومابويكارنا السويدي وكريم حسنين لاعب BSK 1933 النمساوي، لمعسكر شهر أكتوبر الجاري.

اقرأ التفاصيل: 6 رسائل من ييس توروب خلال مؤتمر تقديمه

