قد يفقد النجم المصري محمد صلاح صدارته لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد تأكد غيابه عن لقاء غينيا بيساو.

ويختتم منتخب مصر، غدًا الأحد، مشواره في تصفيات كأس العالم بمواجهة غينيا بيساو على استاد القاهرة الدولي.

وتعد مواجهة الغد تحصيل حاصل بالنسبة لمنتخب الفراعنة الذي حسم تأهله بالفعل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر 9 مباريات في التصفيات المونديالية، محققًا 7 انتصارات، وتعادلين.

محمد صلاح يغيب عن مواجهة غينيا بيساو

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن منح محمد صلاح راحة من لقاء غينيا بيساو، خاصة وأن المباراة تحصيل حاصل.

ويفضل حسام حسن منح الفرصة للاعبين أخرين أمام غينيا بيساو.

صدارة صلاح مهددة

ربما عدم خوض صلاح مباراة غينيا بيساو ليس في صالحه لأنه قد يفقد صدارة تصفيات أفريقيا الحالية المؤهلة لكأس العالم.

وينفرد نجم ليفربول بصدارة التصفيات الحالية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 9 أهداف.

وينافس النجم المصري كل من كاموري دومبيا (مالي) ودينيس بوانجا (الجابون)، ومحمد الأمين عمورة (الجزائر) حيث يمتلكون 8 أهداف.

وبالتالي يمكن لهؤلاء اللاعبين اعتلاء صدارة التصفيات إذا سجلوا أكثر من هدف في الجولة الأخيرة، أو ربما يتقاسموا القمة مع صلاح إذا اكتفوا بتسجيل هدف وحيد.

وهناك في المنافسة أيضًا الثنائي جوردان أيو (غانا)، وأوباميانج (الجابون)، حيث يمتلك كل منهما 7 أهداف.