يحتاج منتخب مصر إلى الفوز على غينيا بيساو، رغم أنه ضمن في وقت سابق التأهل لمنافسات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر، مساء غدٍ الأحد، غينيا بيساو، في مباراة لا تشكل أي أهمية في حسابات التأهل لكأس العالم 2026، بعد أن ضمن فريق المدرب حسام حسن مكانًا في المونديال الذي يقام في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

تعثر منتخب مصر ممنوع أمام بيساو

يحتفل منتخب مصر بتأهله إلى كأس العالم 2026 أمام غينيا بيساو.

وتقام مباراة مصر وغينيا بيساو على ملعب القاهرة ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، إذ يأمل حسام حسن أن يختتم المهمة دون أي هزيمة، بعدما فاز في 7 مباريات وتعادل مرتين.

إلى جانب الرغبة في الحفاظ على السجل خاليًا من الهزيمة في تصفيات كأس العالم 2026، يبقى الفوز مهمًا لاعتبارات أخرى، فالتعادل أو الخسارة قد يؤثر كثيرًا في ترتيب منتخب مصر في تصنيف فيفا.

ومن المؤكد أن يتراجع ترتيب منتخب مصر في تصنيف فيفا، إذا خسر أو تعادل أمام غينيا بيساو، على النحو الآتي..

- عدد النقاط التي يحصل عليها منتخب مصر إذا فاز على غينيا بيساو: 4.54

- عدد النقاط التي يخسرها منتخب مصر إذا تعادل مع غينيا بيساو: 7.96

- عدد النقاط التي يخسرها منتخب مصر إذا خسر من غينيا بيساو: 20.46

ويعود اختلاف عدد النقاط التي سيحصل عليها منتخب مصر حال تفوقه على غينيا بيساو، وعدد النقاط التي سيخسرها إذا تعثر، إلى الفارق الكبير بين ترتيب المنتخبين في تصنيف فيفا.

ويظهر منتخب مصر بالمركز 35 في آخر تصنيف لفيفا، بينما تحتل غينيا بيساو المركز 130.

تصنيف فيفا

يمثل تصنيف فيفا أهمية كبيرة بالنسبة إلى المنتخبات المشاركة في منافسات كأس العالم 2026، بسبب استخدامه في تحديد مستوى كل منتخب متأهل، قبل إجراء القرعة في بداية ديسمبر المقبل.

واستقر فيفا على اعتماد تصنيف نوفمبر المقبل في قرعة كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يتم توزيع منتخبات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في المستوى الأول، كونها تستضيف كأس العالم، إلى جانب أفضل 9 منتخبات أخرى في تصنيف فيفا، على أن يتضمن المستوى الثاني المنتخبات التالية في تصنيف فيفا، وهكذا وصولًا إلى المستوى الأخير.

اقرأ المزيد عن نظام كأس العالم 2026 من هنا

معسكر مصر في نوفمبر المقبل

يحمل معسكر نوفمبر أهمية كبيرة لمنتخب مصر بسبب تصنيف فيفا، لذا على حسام حسن أن يختر بعناية فائقة المنتخبات التي سيواجهها وديًا، على أن يبحث عن تحقيق أفضل نتيجة ممكنة من أجل قرعة كأس العالم.

وكانت مصادر خاصة ذكرت ليلا كورة أن منتخب مصر سيواجه في نوفمبر، منتخبين من بين منتخبات إيران وأوزبكستان وكاب فيردي.

ويظهر منتخب إيران -21 عالميًا- في مركز أعلى من مصر، لذا لا مشكلة كبيرة في التعثر أمامه، لكن الخسارة أو حتى التعادل مع أوزبكستان -54 عالميًا- أو كاب فيردي -70 عالميًا- من شأنه أن يتسبب في تراجع ترتيب فريق حسام حسن في تصنيف فيفا.

المستوى المتوقع لمنتخب مصر في قرعة كأس العالم

من المتوقع أن يظهر منتخب مصر في المستوى الثالث في قرعة كأس العالم 2026، إذا حافظ على المركز 35 في تصنيف فيفا.

- المستوى الأول: الولايات المتحدة (16 عالميًا)، المكسيك (14 عالميًا)، كندا (26 عالميًا)، إلى جانب أفضل 9 منتخبات في تصنيف فيفا

- المستوى الثاني: المنتخبات التي تظهر بين المركزين 10 و23 بعد استثناء الولايات المتحدة والمكسيك

- المستوى الثالث: المنتخبات التي تظهر بين المركزين 24 و36 بعد استثناء كندا

- المستوى الرابع: المنتخبات التي تظهر بين المركزين 37 و48

يشار إلى أن مستويات قرعة كأس العالم 2026 تبقى افتراضية، إذ من المتوقع أن يتم تغييرها حسب نتائج كل منتخب في أكتوبر ونوفمبر، فضلًا عن أن بعض المنتخبات التي تحتل المراكز من الأول إلى الثامن والأربعين قد لا تتأهل من الأساس إلى المونديال، كما أن بعض المنتخبات الأخرى التي تظهر في مراكز متأخرة في تصنيف فيفا قد تتأهل أيضًا.