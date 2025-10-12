المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منتخب مصر يحتفل بالتأهل إلى كأس العالم أمام غينيا بيساو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:02 ص 12/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يخوض منتخب مصر مواجهة احتفالية ضد غينيا بيساو في ختام مشوار تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر ضد غينيا بيساو، مساء اليوم الأحد، في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وستكون مواجهة الليلة تحصيل حاصل بعدما حسم منتخب مصر تأهله بالفعل إلى كأس العالم 2026 عقب فوزه على جيبوتي (3-0) في الجولة الماضية من التصفيات.

وتأهل منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن إلى مونديال 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

للتعرف على مباريات الجولة العاشرة والأخيرة في التصفيات اضغط هنا

مصر وغينيا بيساو.. ليلة احتفالية بالصعود لكأس العالم

يسبق مباراة مصر وغينيا بيساو احتفالية خاصة على ستاد القاهرة الدولي بمناسبة التأهل إلى كأس العالم.

وسيتم تنظيم حفل غنائي قبل اللقاء، وسيتم إحياءه النجمين حمادة هلال وأحمد سعد، وسيكون هناك بعض العروض الخاصة بالألعاب النارية.

البحث عن النهاية السعيدة

رغم أنها مباراة قد تكون احتفالية للمصريين إلا أن كتيبة الفراعنة تبحث عن الفوز أمام غينيا بيساو من أجل ختام مشوار التصفيات بشكل جيد.

ولا يريد منتخب مصر تعكير صفو الاحتفال بالتأهل إلى مونديال 2026 بالتعثر أمام غينيا بيساو.

ويتطلع منتخب مصر للحفاظ على سجله خالٍ من الهزائم في التصفيات المونديالية، حيث حقق 7 انتصارات، وتعادلين.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة.

على الجانب الآخر، يقع غينيا بيساو في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط من فوزين، 3 هزائم، و4 تعادلات.

علمًا أن منتخب مصر تعادل في لقاء الذهاب مع غينيا بيساو من التصفيات الحالية بنتيجة 1-1.

طالع ترتيب تصفيات أفريقيا لكأس العالم من هنا

غياب 3 لاعبين أمام غينيا بيساو

تأكد غياب 3 لاعبين عن منتخب مصر في مواجهة غينيا بيساو في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن عدم مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول في مواجهة غينيا بيساو ومنحه راحة من اللقاء.

كما سيغيب الثنائي مروان عطية (الأهلي)، وحمدي فتحي (الوكرة القطري) عن منتخب مصر أمام غينيا بيساو بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثاني.

بطاقة المباراة:

طرفا اللقاء: منتخب مصر ضد غينيا بيساو

الحدث: الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

الملعب: استاد القاهرة الدولي

التاريخ: 12 أكتوبر 2025

الموعد: 10 مساء

الحكم: الغاني دانيال لاريا

القناة الناقلة: أون سبورت 1

منتخب مصر حسام حسن كأس العالم 2026 مصر وغينيا بيساو مصر ضد غينيا بيساو مباراه مصر وغينيا بيساو

