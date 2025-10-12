المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
19:00
فنلندا

فنلندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جدول مباريات اليوم.. مصر أمام غينيا بيساو.. وتصفيات أفريقيا وأوروبا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:55 ص 12/10/2025
منتخب مصر

مصر

يشهد اليوم الأحد 12 أكتوبر، إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم 2026.

كما يلعب منتخب مصر الثاني أمام البحرين، في مباراة ودية استعدادًا لكأس العرب 2025.

وعلى مستوى تصفيات أفريقيا، يلعب منتخب غانا أمام جزر القمر في مباراة حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وتنطلق منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا لكأس العالم مساء اليوم الأحد.

ويلعب منتخب هولندا أمام فنلندا، والدنمارك يلاقي اليونان، وكرواتيا أمام جبل طارق.

طالع جدول مباريات اليوم من هنا

وإليكم أبرز مباريات اليوم 

تصفيات أفريقيا - كأس العالم

مصر- غينيا بيساو - الساعة 10 مساءً - أون سبورت1.

جيبوتي - سيراليون - الساعة 10 مساءً - منصة شاهد.

بوركين فاسو - إثيوبيا - الساعة 10 مساءً - منصة شاهد.

غانا - جزر القمر - الساعة 10 مساءً - منصة شاهد.

مالي - مدغشقر - الساعة 10 مساءً - منصة شاهد.

تصفيات أوروبا - كأس العالم 

هولندا - فنلندا - الساعة 7 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

الدنمارك - اليونان - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

ليتوانيا - بولندا - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD3.

كرواتيا - جبل طارق - 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

مباريات ودية - منتخبات

مصر ب - البحرين - الساعة 8 مساءً.

كرة يد - بطولة أفريقيا للأندية 

الأهلي - ريد ستار - الساعة 8 مساءً.

 

 

 

تصفيات كأس العالم مصر مواعيد مباريات اليوم كأس العالم 2026 جدول مباريات اليوم مباريات اليوم الأحد غينيا بيساو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg