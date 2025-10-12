يشهد اليوم الأحد 12 أكتوبر، إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم 2026.

كما يلعب منتخب مصر الثاني أمام البحرين، في مباراة ودية استعدادًا لكأس العرب 2025.

وعلى مستوى تصفيات أفريقيا، يلعب منتخب غانا أمام جزر القمر في مباراة حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وتنطلق منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا لكأس العالم مساء اليوم الأحد.

ويلعب منتخب هولندا أمام فنلندا، والدنمارك يلاقي اليونان، وكرواتيا أمام جبل طارق.

وإليكم أبرز مباريات اليوم

تصفيات أفريقيا - كأس العالم

مصر- غينيا بيساو - الساعة 10 مساءً - أون سبورت1.

جيبوتي - سيراليون - الساعة 10 مساءً - منصة شاهد.

بوركين فاسو - إثيوبيا - الساعة 10 مساءً - منصة شاهد.

غانا - جزر القمر - الساعة 10 مساءً - منصة شاهد.

مالي - مدغشقر - الساعة 10 مساءً - منصة شاهد.

تصفيات أوروبا - كأس العالم

هولندا - فنلندا - الساعة 7 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

الدنمارك - اليونان - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

ليتوانيا - بولندا - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD3.

كرواتيا - جبل طارق - 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

مباريات ودية - منتخبات

مصر ب - البحرين - الساعة 8 مساءً.

كرة يد - بطولة أفريقيا للأندية

الأهلي - ريد ستار - الساعة 8 مساءً.