يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة منتخب مصر أمام نظيره غينيا بيساو، والمقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتُنقل المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصرى لمباريات المنتخب الوطنى، مع تغطية مميزة تبدأ قبل صافرة البداية من خلال أستوديو تحليلى يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.

ويأمل المنتخب الوطنى فى ختام مثالى لمشواره بالتصفيات بعدما حسم تأهله رسميًا إلى المونديال، بينما يسعى حسام حسن للاستفادة من اللقاء فى اختبار عناصر جديدة وتجهيز الفريق للمشاركة العالمية المقبلة.

وضمن الفراعنة التأهل رسميًا إلى كأس العالم بعد فوزهم الكبير على جيبوتى بثلاثية نظيفة، جاءت بتوقيع محمد صلاح الذى أحرز هدفين، وإبراهيم عادل الذى أضاف الثالث، ليستمر المنتخب فى سلسلة نتائجه المميزة ويؤكد صدارته للمجموعة دون أى هزيمة.