يخوض منتخب مصر مواجهة احتفالية ضد غينيا بيساو في ختام مشوار تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر ضد غينيا بيساو، مساء اليوم الأحد، في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وستكون مواجهة الليلة تحصيل حاصل بعدما حسم منتخب مصر تأهله بالفعل إلى كأس العالم 2026 عقب فوزه على جيبوتي (3-0) في الجولة الماضية من التصفيات.

وتأهل منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن إلى مونديال 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

ويتطلع منتخب مصر للحفاظ على سجله خالٍ من الهزائم في التصفيات المونديالية، حيث حقق 7 انتصارات، وتعادلين.

خريطة إذاعة مباراة مصر وغينيا بيساو

تنقل شبكة قنوات أون سبورت، مباراة منتخب مصر أمام غينيا يساو التي تقام في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتحديداً عبر قناة "أون سبورت 1".

ويقام الاستوديو الرئيسي من الساعة السابعة مساءً وحتى الثامنة مساءً، ويقدمه: أحمد خيري وأميرة جمال وفي ضيافتهم جمال عبد الحميد وأحمد فتحي.

وتتواجد شيما صابر من أرض الملعب وتستضيف كلًا من اليوتيوبرز مروان أسلم، زياد السعيد، يوسف أسلم.

ويقام استوديو آخر من الملعب من الساعة الثامنة مساءً وحتى التاسعة مساءً، ويقدمه كريم رمزي وميرهان عمرو، وفي ضيافتهما أوس أوس وكريم عفيفي.

ويتواجد أيمن مصطفى وبضيافته محمد أحمد "شقيق تريزيجيه"، وأحمد كيوان وفي ضيافته ملك أحمد زوجة "حسام عبد المجيد" من بوديوم في الملعب.

ويقام استوديو من الساعة التاسعة مساءً وحتى العاشرة مساءً من الملعب، ويقدمه كريم خطاب، وفي ضيافته أحمد صلاح حسني وأحمد فهمي.

ويقدم إبراهيم عبد الجواد استوديو بعد المباراة وفي ضيافته أيمن يونس ومحمد عمر وعبد الظاهر السقا.

وتضم شبكة المراسلين: خالد رزق - محمد طه - يوسف عليوة - مجدي الشربيني - إبراهيم عمر - عمرو نبيل - أسامة عقدة.

ويتولى التعليق على المباراة كلاً من: محمد الكواليني قناة صوتية 1، ومحمد الشاذلي قناة صوتية 2.