أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، غياب الثنائي بغداد بونجاح ويوسف بلايلي لاعبا منتخب الجزائر، عن مباراة أوغندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب الجزائر حسم تأهله إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على الصومال بنتيجة (3-0)، يوم الخميس الماضي، في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة منتخب أوغندا، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

غياب بونجاح وبلايلي عن مباراة أوغندا

وقال بيان الاتحاد الجزائري: "تعرض بغداد بونجاح لإصابة على مستوى الركبة خلال مباراة الصومال، ما سيمنعه من المشاركة في المواجهة القادمة أمام أوغندا، المقررة هذا الثلاثاء بتيزي وزو".

وأضاف: "من جهته يعاني يوسف بلايلي من إصابة عضلية تعرّض لها هو الآخر خلال نفس اللقاء".

وواصل: "خضع اللاعبان لفحوصات طبية دقيقة أكدت طبيعة إصابتهما، وعدم قدرتهما على خوض المباراة المقبلة".

وأتم بيان الاتحاد الجزائري: "وبالتالي، فقد تم السماح لبلايلي وبونجاح بمغادرة المركز الفني الوطني بسيدي موسى من أجل متابعة العلاج مع نادييهما".