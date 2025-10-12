أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، التشكيل الأساسي لمواجهة غينيا بيساو، في ختام تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة العاشرة من تصفيات المونديال.

منتخب مصر يحتل صدارة مجموعته برصيد 23 نقطة، وحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 بشكل نهائي، بعدما فاز على جيبوتي (3-0)، في الجولة الماضية.

تشكيل منتخب مصر

ويشهد تشكيل منتخب مصر، 4 تغييرات عن المباراة السابقة ضد جيبوتي، حيث لا يتواجد الرباعي محمد الشناوي، حمدي فتحي، محمد صلاح ومروان عطية، ويأتي التشكيل كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد نبيل كوكا، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، مصطفى محمد.

يغيب محمد صلاح عن مباراة مصر وغينيا بيساو، بعد استقرار الجهاز الفني على إراحته، بالإضافة لغياب الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية للإيقاف.