تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

1 0
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

4 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

1 0
21:45
اليونان

اليونان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

29 12
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

0 0
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

0 0
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

2 3
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

0 0
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

2 1
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

4 0
19:00
فنلندا

فنلندا

تشكيل منتخب مصر.. 4 تغييرات.. وصبحي يحرس المرمى أمام غينيا بيساو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:41 م 12/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، التشكيل الأساسي لمواجهة غينيا بيساو، في ختام تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة العاشرة من تصفيات المونديال.

منتخب مصر يحتل صدارة مجموعته برصيد 23 نقطة، وحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 بشكل نهائي، بعدما فاز على جيبوتي (3-0)، في الجولة الماضية.

تشكيل منتخب مصر

ويشهد تشكيل منتخب مصر، 4 تغييرات عن المباراة السابقة ضد جيبوتي، حيث لا يتواجد الرباعي محمد الشناوي، حمدي فتحي، محمد صلاح ومروان عطية، ويأتي التشكيل كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد نبيل كوكا، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، مصطفى محمد.

يغيب محمد صلاح عن مباراة مصر وغينيا بيساو، بعد استقرار الجهاز الفني على إراحته، بالإضافة لغياب الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية للإيقاف.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم منتخب مصر كأس العالم مباراة مصر وغينيا بيساو

