أقامت جماهير منتخب مصر احتفالًا استثنائيًا قبل مواجهة منتخب غينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر ضد غينيا بيساو، مساء اليوم الأحد، في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر هذه المباراة محتفلا بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد الفوز على جيبوتي في الجولة الماضية بنتيجة 3-0.

احتفال استثنائي قبل مواجهة غينيا بيساو

ومن بين اللقطات التي ظهرت من مدرجات استاد القاهرة الدولي، رسالة أحد المشجعين للثنائي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وحسن شحاتة، أسطورة نادي الزمالك.

ويعاني الخطيب وحسن شحاتة من أزمة صحية حالية ويحاول الثنائي التعافي منها، لترفع الجماهير لافتة مكتوب عليها: "دعاب بالشفاء لكابتن محمود الخطيب، وكابتن حسن شحاتة، لا للتعصب، مبروك لمصر".

كما تواجد قميص الأهلي والزمالك من قبل الجماهير، في إشارة لنبذ التعصب بين الجماهير في الوقت الحالي.

لرؤية صور ورسالة الجماهير ودعم حسن شحاتة اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

نهاية سعيدة تنتظر منتخب مصر

رغم أنها مباراة قد تكون احتفالية للمصريين إلا أن كتيبة الفراعنة تبحث عن الفوز أمام غينيا بيساو من أجل ختام مشوار التصفيات بشكل جيد.

ولا يريد منتخب مصر تعكير صفو الاحتفال بالتأهل إلى مونديال 2026 بالتعثر أمام غينيا بيساو.

ويتطلع منتخب مصر للحفاظ على سجله خالٍ من الهزائم في التصفيات المونديالية، حيث حقق 7 انتصارات، وتعادلين.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة.

على الجانب الآخر، يقع غينيا بيساو في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط من فوزين، 3 هزائم، و4 تعادلات.

علمًا أن منتخب مصر تعادل في لقاء الذهاب مع غينيا بيساو من التصفيات الحالية بنتيجة 1-1.

لمشاهدة لحظة حضور محمد صلاح اضغط هنا