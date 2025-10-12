يتواجد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، في مدرجات استاد القاهرة الدولي، لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، انطلقت الآن على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات المونديال.

منتخب مصر يحتل صدارة مجموعته برصيد 23 نقطة، وحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 بشكل نهائي، بعدما فاز على جيبوتي (3-0)، في الجولة الماضية.

ييس توروب في مباراة مصر

يحضر ييس توروب لمشاهدة مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، بصحبة الجهاز الفني للنادي الأهلي.

حيث يرافق المدير الفني الدنماركي، عادل مصطفى المدرب المصري في جهاز، إلى جانب وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي.

ومن المفترض أن يبدأ ييس توروب، مهمته مع الأهلي، بداية من غد الإثنين، بعد وصوله جهازه المعاون اليوم الأحد.

وسيكون أول مباراة رسمية للمدرب الدنماركي مع الأهلي، أمام إيجل نوار البوروندي، في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا، لحساب ذهاب دور الـ 32.