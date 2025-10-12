المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

1 0
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

4 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

3 1
21:45
اليونان

اليونان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

29 12
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

3 0
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

3 0
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

2 3
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

1 0
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

2 1
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

4 0
19:00
فنلندا

فنلندا

يؤازر الفراعنة.. ييس توروب يتواجد في مدرجات ستاد القاهرة (صور)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:59 م 12/10/2025
يتواجد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، في مدرجات استاد القاهرة الدولي، لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، انطلقت الآن على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات المونديال.

منتخب مصر يحتل صدارة مجموعته برصيد 23 نقطة، وحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 بشكل نهائي، بعدما فاز على جيبوتي (3-0)، في الجولة الماضية.

ييس توروب في مباراة مصر

يحضر ييس توروب لمشاهدة مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، بصحبة الجهاز الفني للنادي الأهلي.

حيث يرافق المدير الفني الدنماركي، عادل مصطفى المدرب المصري في جهاز، إلى جانب وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي.

طالع ألبوم من تواجد ييس توروب لمشاهدة مباراة مصر وغينيا بيساو من هنا أو تنقل بين الصور من الأعلى

ومن المفترض أن يبدأ ييس توروب، مهمته مع الأهلي، بداية من غد الإثنين، بعد وصوله جهازه المعاون اليوم الأحد.

وسيكون أول مباراة رسمية للمدرب الدنماركي مع الأهلي، أمام إيجل نوار البوروندي، في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا، لحساب ذهاب دور الـ 32.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم منتخب مصر كأس العالم ييس توروب مباراة مصر وغينيا بيساو

