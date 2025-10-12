افتتح محمد حمدي، أهداف منتخب مصر الأول، ووقع على أول هدف دولي له مع الفراعنة، في المباراة المقامة الآن ضد غينيا بيساو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

منتخب مصر يتقدم على غينيا بيساو (1-0)، في المباراة التي انطلقت بحلول العاشرة مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي.

الهدف الدولي الأول

وقع محمد حمدي على أول هدف دولي له بقميص منتخب مصر، في مباراته الـ30 على مستوى كل المباريات الرسمية والودية.

وسجل محمد حمدي هدفي الدولي الأول من ضربة رأسية، بعدما أرسل أحمد نبيل كوكا كرة عرضية متقنة، ارتقى لها ظهير بيراميدز بالرأس في الدقيقة العاشرة.

وكان محمد حمدي قدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه مع منتخب مصر من قبل، خلال مشاركاته السابقة في تصفيات أمم أفريقيا، والمباراة الودية ضد كرواتيا.

منتخب مصر يحتل صدارة مجموعته برصيد 23 نقطة، وحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 بشكل نهائي، بعدما فاز على جيبوتي (3-0)، في الجولة الماضية.