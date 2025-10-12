المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

1 0
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

4 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

3 1
21:45
اليونان

اليونان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

29 12
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

3 0
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

3 0
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

2 3
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

1 0
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

2 1
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

4 0
19:00
فنلندا

فنلندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من صناعة كوكا.. محمد حمدي يسجل هدفه الدولي الأول مع منتخب مصر

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:24 م 12/10/2025
محمد حمدي

احتفال محمد حمدي بالهدف مع أحمد كوكا

افتتح محمد حمدي، أهداف منتخب مصر الأول، ووقع على أول هدف دولي له مع الفراعنة، في المباراة المقامة الآن ضد غينيا بيساو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

منتخب مصر يتقدم على غينيا بيساو (1-0)، في المباراة التي انطلقت بحلول العاشرة مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي.

الهدف الدولي الأول

وقع محمد حمدي على أول هدف دولي له بقميص منتخب مصر، في مباراته الـ30 على مستوى كل المباريات الرسمية والودية.

وسجل محمد حمدي هدفي الدولي الأول من ضربة رأسية، بعدما أرسل أحمد نبيل كوكا كرة عرضية متقنة، ارتقى لها ظهير بيراميدز بالرأس في الدقيقة العاشرة.

وكان محمد حمدي قدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه مع منتخب مصر من قبل، خلال مشاركاته السابقة في تصفيات أمم أفريقيا، والمباراة الودية ضد كرواتيا.

منتخب مصر يحتل صدارة مجموعته برصيد 23 نقطة، وحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 بشكل نهائي، بعدما فاز على جيبوتي (3-0)، في الجولة الماضية.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم منتخب مصر محمد حمدي مباراة مصر وغينيا بيساو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

1 0
غينيا بيساو

غينيا بيساو

80

تبديل لمنتخب مصر بنزول أحمد عيد وأسامة فيصل وخروج زيزو ومصطفى محمد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg