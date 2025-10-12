المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
السلاح الأخطر.. عرضيات حسام حسن طريق منتخب مصر لهز شباك الخصوم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:51 م 12/10/2025
حسام حسن مدرب منتخب مصر

حسام حسن مدرب منتخب مصر

واصل منتخب مصر استغلال سلاح الكرات العرضية، بصورة مثالية تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، خلال منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأحرز منتخب مصر هدفًا جديدًا من خلال الكرات العرضية، من صناعة أحمد نبيل كوكا، ثم رأسية الظهير الأيسر محمد حمدي.

وكان منتخب مصر قد أحرز هدفًا بطريقة مشابهة، في شباك جيبوتي بالجولة الماضية، بعد عرضية قوية من أحمد سيد زيزو، قابلها إبراهيم عادل برأسية متقنة.

ونجح حسام حسن في اختراق دفاع الخصوم عدة مرات بفضل العرضيات، حتى مع عدم الاعتماد على المهاجم الصريح في الإنهاء.

وظهر ذلك خلال مواجهة بوركينا فاسو، التي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2-1، بعدما أحرز تريزيجيه الهدف الأول برأسية قوية بعد عرضية من محمد صلاح.

وتكرر الأمر في مواجهة كاب فيردي، بعدما صنع زيزو الهدف الأول للمدافع رامي ربيعة، في اللقاء الذي انتهى بانتصار الفراعنة بنتيجة 3-0.

وكان منتخب مصر قد تأهل بشكل رسمي لنهائيات كأس العالم 2026، للمرة الرابعة في تاريخه، عقب الانتصار على جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

 

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر حسام حسن مباراة مصر وغينيا بيساو

