المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

- -
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الفراعنة في الصدارة.. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد ختام تصفيات المونديال

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:57 م 12/10/2025
منتخب مصر ضد غينيا بيساو

منتخب مصر ضد غينيا بيساو

أنهى منتخب مصر التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالفوز مساء اليوم الأحد، على منتخب غينيا بيساو.

وانتصر منتخب مصر مساء اليوم الأحد، على غينيا بيساو بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، يصل منتخب مصر للنقطة الـ26 في صدارة جدول ترتيب التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، بينما يظل الفارق مع منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني 5 نقاط بعدما انتصر على منتخب إثيوبيا أيضا في نفس الجولة.

وفي نفس الجولة أيضا فاز منتخب سيراليون على جيبوتي بنتيجة 2-1 في ختام التصفيات.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

وبعد الفوز على غينيا بيساو بات جدول ترتيب منتخب مصر كالتالي:

1- منتخب مصر برصيد 26 نقطة.

2- بوركينا فاسو برصيد 21 نقطة.

3- سيراليون برصيد 15 نقطة.

4- غينيا بيساو برصيد 10 نقاط.

5- إثيوبيا برصيد 9 نقاط.

6- جيبوتي برصيد نقطة واحدة.

للتعرف على ترتيب جميع المجموعات اضغط هنا

ويعد هذا التأهل الرابع لمنتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم بعد نسخ: "1934، و1990، و2018 و2026".

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر تصفيات كأس العالم محمد صلاح غينيا بيساو ترتيب مجموعة منتخب مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg