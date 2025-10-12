أنهى منتخب مصر التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالفوز مساء اليوم الأحد، على منتخب غينيا بيساو.

وانتصر منتخب مصر مساء اليوم الأحد، على غينيا بيساو بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، يصل منتخب مصر للنقطة الـ26 في صدارة جدول ترتيب التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، بينما يظل الفارق مع منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني 5 نقاط بعدما انتصر على منتخب إثيوبيا أيضا في نفس الجولة.

وفي نفس الجولة أيضا فاز منتخب سيراليون على جيبوتي بنتيجة 2-1 في ختام التصفيات.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

وبعد الفوز على غينيا بيساو بات جدول ترتيب منتخب مصر كالتالي:

1- منتخب مصر برصيد 26 نقطة.

2- بوركينا فاسو برصيد 21 نقطة.

3- سيراليون برصيد 15 نقطة.

4- غينيا بيساو برصيد 10 نقاط.

5- إثيوبيا برصيد 9 نقاط.

6- جيبوتي برصيد نقطة واحدة.

للتعرف على ترتيب جميع المجموعات اضغط هنا

ويعد هذا التأهل الرابع لمنتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم بعد نسخ: "1934، و1990، و2018 و2026".