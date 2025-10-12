حسم منتخب بوركينا فاسو تفوقه أمام نظيره إثيوبيا، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتفوق منتخب بوركينا فاسو على نظيره إثيوبيا بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جرت لحساب منافسات الجولة العاشرة والأخيرة، من مواجهات تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وحافظ منتخب بوركينا فاسو على حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، بعد أن أنهى التصفيات في وصافة المجموعة الأولى، وستنتظر الخيول حتى نهاية الجولة العاشرة لتحديد موقفهم.

افتتح بيير لاندري كابوري، لاعب بوركينا فاسو، التسجيل في الدقيقة 65 من عمر المباراة، قبل أن يعود للتسجيل في الدقيقة 82.

وأحرز بينام أيتن هدف منتخب إثيوبيا في الدقيقة 84، قبل أن يعود بيير لاندري كابوري للتسجيل، محرزًا الهدف الثالث له ولمنتخب بوركينا فاسو.

ورفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 21 نقطة، ليستقر في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى.

وحقق منتخب بوركينا فاسو 6 انتصارات، وتعادل في 3 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة.

ويتأهل أصحاب المركز الثاني الأربعة الأفضل في المجموعات إلى الملحق لتحديد المتأهل في الملحق القاري البيني.

وسيتم تحديد مواجهات نصف النهائي بناءً على تصنيف فيفا الصادر في 23 أكتوبر 2025، حيث يلتقي أعلى المنتخبات تصنيفًا مع الأدنى تصنيفًا، بينما يواجه ثاني أعلى المنتخبات تصنيفًا ثالث أعلى المنتخبات.

ومن المقرر أن تقام 3 مباريات في الملحق، في المغرب.