المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

- -
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بوركينا فاسو تعزز آمالها في بلوغ ملحق أفريقيا المؤهل لكأس العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:18 ص 13/10/2025
بوركينا فاسو

منتخب بوركينا فاسو

حسم منتخب بوركينا فاسو تفوقه أمام نظيره إثيوبيا، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتفوق منتخب بوركينا فاسو على نظيره إثيوبيا بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جرت لحساب منافسات الجولة العاشرة والأخيرة، من مواجهات تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وحافظ منتخب بوركينا فاسو على حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، بعد أن أنهى التصفيات في وصافة المجموعة الأولى، وستنتظر الخيول حتى نهاية الجولة العاشرة لتحديد موقفهم.

منتخب بوركينا فاسو يعبر إثيوبيا

افتتح بيير لاندري كابوري، لاعب بوركينا فاسو، التسجيل في الدقيقة 65 من عمر المباراة، قبل أن يعود للتسجيل في الدقيقة 82.

وأحرز بينام أيتن هدف منتخب إثيوبيا في الدقيقة 84، قبل أن يعود بيير لاندري كابوري للتسجيل، محرزًا الهدف الثالث له ولمنتخب بوركينا فاسو.

ورفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 21 نقطة، ليستقر في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى.

وحقق منتخب بوركينا فاسو 6 انتصارات، وتعادل في 3 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة.

ويتأهل أصحاب المركز الثاني الأربعة الأفضل في المجموعات إلى الملحق لتحديد المتأهل في الملحق القاري البيني.

وسيتم تحديد مواجهات نصف النهائي بناءً على تصنيف فيفا الصادر في 23 أكتوبر 2025، حيث يلتقي أعلى المنتخبات تصنيفًا مع الأدنى تصنيفًا، بينما يواجه ثاني أعلى المنتخبات تصنيفًا ثالث أعلى المنتخبات.

ومن المقرر أن تقام 3 مباريات في الملحق، في المغرب.

كأس العالم بوركينا فاسو تصفيات أفريقيا لكأس العالم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg