تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 دون أي هزيمة خلال مشوار التصفيات الذي خاض فيه عشر مباريات.

وتفوق منتخب مصر على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أفريقيا.

ماذا قدم منتخب مصر في التصفيات؟

أنهى منتخب مصر التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 26 نقطة دون أن يتعرض الفراعنة للهزيمة.

خاض منتخب مصر 10 مباريات، حقق خلالها 8 انتصارات، وسقط في فخ التعادل خلال مواجهتين، بينما لم يتعرض لأي هزيمة.

خطف منتخب مصر بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم، دون أن يتعرض للهزيمة في التصفيات للمرة الأولى منذ 91 سنة.

منتخب مصر الأكثر تحقيقًا للانتصارات في مجموعته بالتصفيات، بواقع 8 مباريات.

حل منتخب مصر في وصافة المنتخبات الأكثر تسجيلًا بالمجموعة الأولى، خلف بوركينا فاسو بواقع 20 هدفًا.

انتهت تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لكأس العالم، ومنتخب مصر في صدارة المنتخبات الأقوى دفاعيًا، إذ استقبلت شباك الفراعنة هدفين فقط.