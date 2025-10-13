المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

- -
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رقمًا قياسيًا منذ 91 عامًا.. ماذا قدم منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:50 ص 13/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 دون أي هزيمة خلال مشوار التصفيات الذي خاض فيه عشر مباريات.

وتفوق منتخب مصر على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أفريقيا.

ماذا قدم منتخب مصر في التصفيات؟

أنهى منتخب مصر التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 26 نقطة دون أن يتعرض الفراعنة للهزيمة.

خاض منتخب مصر 10 مباريات، حقق خلالها 8 انتصارات، وسقط في فخ التعادل خلال مواجهتين، بينما لم يتعرض لأي هزيمة.

خطف منتخب مصر بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم، دون أن يتعرض للهزيمة في التصفيات للمرة الأولى منذ 91 سنة.

منتخب مصر الأكثر تحقيقًا للانتصارات في مجموعته بالتصفيات، بواقع 8 مباريات.

حل منتخب مصر في وصافة المنتخبات الأكثر تسجيلًا بالمجموعة الأولى، خلف بوركينا فاسو بواقع 20 هدفًا.

انتهت تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لكأس العالم، ومنتخب مصر في صدارة المنتخبات الأقوى دفاعيًا، إذ استقبلت شباك الفراعنة هدفين فقط.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس العالم تصفيات كأس العالم منتخب غينيا بيساو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg