أكد حسام حسن مدرب منتخب مصر سعادته بتحقيق الفوز على غينيا بيساو، في ختام التصفيات الأفريقية، عقب ضمان التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أنه سيقاتل للمنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية رغم صعوبة المنافسة، ومتطرقًا للحديث عن علاقته بمحمد صلاح نجم الفراعنة.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر2: "مبروك لمصر الكبيرة والعظيمة وأهم حاجة الناس تفرح، لأننا لا نصل كأس العالم كل يوم هذه هي المرة الرابعة فقط،

لا يوجد شيء سهل، اللي سهل المجموعة هو اجتهادك، واجهنا بوركينا فاسو عندهم 28 لاعب محترف وغينيا بيساو عندهم 23 لاعب محترف، وحاولنا واجتهدنا منذ البداية".

وتابع: "لأول مرة في التصفيات تخرج بدون هزيمة، ولم نخسر أيضًا في تصفيات كأس الأمم، وهذا ليس بسبب ضعف المنتخبات المنافسة، بنين تستطيع الوصول لكاأس العالم وكذلك كاب فيردي، موضوع الفرق الصغيرة أصبح شيء من الماضي، وخسرنا منذ فترة قريبة من منتخبات صغيرة مثل إثيوبيا، والحمد لله نجحنا بجهاز وطني، هذا له طعم آخر، ومباراة اليوم كانت بمثابة نهائي، وكنما مهتمين بتحقيق الفوز بسبب التصنيف عند إقامة قرعة كاس العالم".

وأضاف: "أمم أفريقيا المقبلة تشهد مشاركة كوت ديفوار حامل اللقب، والمغرب صاحب الأرض ورابع العالم، وستقام في شمال أفريقيا لذلك سنجد منافسة من الجزائر وتونس، نحن ضمن المرشحين ويجب أن نكون كذلك، لكن المنافسة لن تقتصر علينا، سوف نحاول ونحارب".

وأكمل: "نركز على كل مرحلة بشكل منفرد، وسنلعب على البطولة، وأيضًا نستعد من خلالها كإعداد لكأس العالم، سوف نجتهد فيها وسننافس على اللقب، ويجب أن نبقى من المرشحين لأن لنا الريادة التاريخية، لكنها نسخة صعبة، البطولة في شمال أفريقيا أصعب من غرب أفريقيا".

وواصل: "كل ما كان يهمني هو الوصول لكأس العالم من أجل الناس التي وثقت في قدراتي، وكل ما يهمني هو الجماهير، شعب مصر الجميل الذي يحب بلده، نحن لنا الريادة في كافة المجالات، وأشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأتمنى مقابلته، لأنني أقدره للغاية، بسبب ما فعله لمصر".

وزاد: "نحن من سهلنا على أنفسنا مرحلة التصفيات، معي لاعبين عظماء ورجالة وجدعان، وقمنا بإدخال 7 أو 8 لاعبين من جيل مختلف، وهذه بمثابة بطولة، ونجحنا في النزول بمعدل الأعمار، إلى 25 عامًا، طول عمري وأنا لاعب ومدرب عايز أموت نفسي عشان الجماهير، جاءوا للمباراة وكإنها مواجهة حاسمة للتأهل لكأس العالم، وكان نفسي أفرحهم وهذا ما أخبرت به اللاعبين".

وأوضح: "كل مرحلة لها وقتها واستعدادها، وسوف نعمل على المباريات الدولية المقبلة استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية من أجل الانسجام والتطوير، وكنا نفتقد عدة لاعبين اليوم مثل عبد المنعم وصلاح ومرموش وحمدي فتحي ومروان عطية ودونجا وشحاتة وإمام عاشور ربنا يشفيه، غيابهم ليس سهلاً، لو مدرب أجنبي هل كان هيقدر يلعب مباراة كبيرة بلاعبين صغار للحصول على الخبرات؟".

وعن علاقته بمحمد صلاح نجم منتخب مصر، رد قائلًا: "محمد صلاح أخويا الصغير أو ابني الكبير، هو فخر لمصر، البعض كانوا يريدون الإيقاع بيننا، لكننا لم نكن نشاهد بعضنا البعض في تلك الفترة من الأساس، لا يجب أن تضع اللاعب والمدرب في خانة واحدة، صلاح نجم العالم وله وضعه، لكنه في منتهى الأخلاق والذكاء، ويتعامل باحترافية وخجل".

وأتم: "المكاسب التي حققناها ليست من فراغ، كان من الوارد أن نتعرض للهزيمة، لكننا لم نخسر رغم أن البعض كان حزينًا بسبب ذلك، لكن في النهاية لم نخسر".