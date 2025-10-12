المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لافتة لشحاتة ومساندة صلاح وحضور مدرب الأهلي.. لقطات لم تذع من مباراة مصر وغينيا بيساو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

01:55 ص 13/10/2025
اختتم منتخب مصر مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بالانتصار على ملعبه وبين جماهيره، بهدف نظيف ضد غينيا بيساو، مساء الأحد، في مواجهة شهدت العديد من اللقطات الرائعة.  

وكانت البداية من مدرجات استاد القاهرة، التي شهدت بادرة طيبة، برفع لافتة تتمنى فيها الجماهير الشفاء للثنائي حسن شحاتة ومحمود الخطيب، نجمي الزمالك والأهلي والكرة المصرية السابقان.

واحتشدت جماهير مصر لدعم المنتخب الوطني، رغم حسم التأهل منذ الجولة الماضية، كما تواجد عدد كبير من أسر لاعبي منتخب مصر للاحتفال مع عائلاتهم، عقب نهاية اللقاء.

وشهدت المباراة حضور ييس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، برفقة عادل مصطفى ووليد صلاح الدين من جانب القلعة الحمراء، بعد أيام قليلة من الإعلان عن تعيين المدرب الدنماركي مديرًا فنيًا للفريق الأحمر.

كما حرصت مجموعة من لاعبي منتخب مصر الغائبين عن لقاء اليوم، على الحضور لمساندة زملائه والاحتفال معهم عقب نهاية اللقاء، بقيادة محمد صلاح، محمد الشناوي بالإضافة إلى عمر مرموش ومروان عطية.

وظهر محمد صلاح في مدرجات استاد القاهرة برفقة زوجته، قبل أن يدخل على أرضية الملعب ويتواجد على مقاعد البدلاء، للمشاركة في الاحتفالات التي أقيمت عقب نهاية اللقاء، فرحًا بالصعود لكأس العالم 2026.

وأقيمت احتفالات داخل أرضية الملعب، عقب نهاية المواجهة، بحضور المطربين أحمد سعد وحمادة هلال، وسط تفاعل كبير من اللاعبين والجهاز الفني.

كما رفعت جماهير مصر "دخلة خاصة" على الطريقة الفرعونية، من أجل دعم اللاعبين، قبل لقاء غينيا بيساو، الذي حسمه المنتخب الوطني بهدف نظيف، سجله محمد حمدي.

لمشاهدة أبرز لقطات مباراة مصر وغينيا بيساو اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى.

لمشاهدة احتفالات نجوم منتخب مصر عقب اللقاء اضغط هنا

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر محمد صلاح ييس توروب

