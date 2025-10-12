نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الأحد، على رأسها فوز منتخب مصر على حساب غينيا بيساو، بنتيجة 1-0، في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الأحد.

منتخب مصر ينهي مشوار التصفيات بالفوز على غينيا بيساو

اكتفى منتخب مصر الأول بالفوز على ضيفه منتخب غينيا بيساو (1-0)، في ليلة الاحتفال بالتأهل إلى كأس العالم 2026، أمام الجماهير التي احتشدت في مدرجات ستاد القاهرة الدولي.

اقرا التفاصيل: مدرجات ممتلئة وأجواء احتفالية.. مصر تنهي تصفيات المونديال بانتصار على غينيا بيساو

الزمالك يدرس إجراء تعديلات على الجهاز المعاون لفيريرا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تأجيل حسم الاستعانة بمدرب عام مصري، عقب مباراتي ديكيداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أقرأ التفاصيل: تم تأجيل القرار.. مصدر ليلا كورة: الزمالك ناقش إجراء تعديلات على الجهاز الفني

يلا كورة يكشف تفاصيل اتفاق ماييلي مع بيراميدز للتجديد

توصل نادي بيراميدز لاتفاق مع مهاجمه الكونغولي ماييلي، من أجل تجديد تعاقده مع الفريق والاستمرار خلال المرحلة المقبلة.

أقرأ التفاصيل: "زيادة مالية".. يلا كورة يكشف تفاصيل اتفاق فيستون ماييلي مع بيراميدز للتجديد

زيارة نجوم الأهلي لحسن شحاتة

قام عدد من نجوم النادي الأهلي بزيارة حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية، في لفتة إنسانية، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

اقرأ التفاصيل: الأهلي يزور حسن شحاتة ويهديه قميصًا استثنائيًا

ذهبية مصرية في البارالمبياد

توج البطل البارالمبي محمد المنياوي لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال، بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 59 كجم ببطولة العالم المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر حتى يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

أقرأ التفاصيل: محمد المنياوي يحقق ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

عودة شيكو بانزا

أخطر شيكو بانزا، لاعب نادي الزمالك، الجهاز الفني للفريق الأبيض بموعد عودته إلى القاهرة، حيث يتواجد ضمن قائمة منتخب أنجولا خلال فترة التوقف الدولي الجاري.

اقرأ التفاصيل: شيكو بانزا يخطر الزمالك بموعد عودته إلى القاهرة

رباعية مصرية في البحرين

نجح المنتخب المصري الثاني في تحقيق فوز كبير على المنتخب البحريني الأول بـ4 أهداف نظيفة في مباراة ودية جمعت بينهما في المغرب، استعدادًا لكأس العرب.

اقرأ التفاصيل: رباعية في شوط واحد.. منتخب مصر الثاني يقسو على البحرين وديا

غانا في المونديال

نجح منتخب غانا في التأهل إلى منافسات كأس العالم 2026، بفضل تفوقه هذا المساء على ضيفه جزر القمر (1-0)، في مباراة جمعت بينهما على ملعب أكرا في العاصمة الغانية.

اقرأ التفاصيل: بهدف قدوس.. غانا إلى كأس العالم 2026

تعديل في جهاز الإسماعيلي

قرر المدرب ميلود حمدي، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، إجراء تعديلات على جهازه المساعد، حيث طالب الجزائري بالاستغناء عن ثنائي.

اقرأ التفاصيل: بطلب من المدرب.. الإسماعيلي يعيد تشكيل الجهاز الفني للفريق

فوز يد الأهلي في بطولة أفريقيا

حسم فريق كرة اليد بالنادي الأهلي تفوقه أمام نظيره ريد ستار الإيفواري، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

اقرأ التفاصيل: الأهلي يتفوق على ريد ستار الإيفواري في بطولة أفريقيا لليد