تتواصل منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام منافسات اليوم الثاني من الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، اليوم الإثنين.

وحسمت 5 منتخبات أفريقية تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهي: مصر، المغرب، تونس، الجزائر وغانا.

وسيشهد اليوم الثاني من الجولة العاشرة، حسم بطاقة وحيدة للتأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026.

كاب فيردي والكاميرون يتصارعان على بطاقة التأهل السادسة

يتنافس منتخبا كاب فيردي والكاميرون على البطاقة المباشرة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويحتل منتخب كاب فيردي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 20 نقطة، بينما يحتل المنتخب الكاميروني وصافة المجموعة برصيد 18 نقطة.

ويلعب منتخب كاب فيردي مع منتخب إيسواتيني، بينما يواجه منتخب الكاميرون نظيره الأنجولي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، في الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

حسابات التأهل

- كاب فيردي تحتاج إلى الفوز على إيسواتيني من أجل التأهل بغض النظر عن نتيجة مباراة الكاميرون وأنجولا.

- الكاميرون تحتاج إلى الفوز على أنجولا من أجل التأهل، بشرط أن تتعرض كاب فيردي للهزيمة أمام إيسواتيني، أو تنتهي مباراة كاب فيردي أمام إيسواتيني بالتعادل، وعندها سيحسم المنتخب الكاميروني صعوده إلى المونديال بفارق الأهداف.

معايير كسر التعادل

تكون معايير كسر التعادل كما يلي (المادة 11.5 من اللوائح):

1- أكبر عدد من النقاط التي تم الحصول عليها في جميع مباريات المجموعة (3 للفوز، 1 للتعادل، 0 للخسارة).

2- أكبر فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة.

3- معظم الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.

إذا كان فريقان أو أكثر لا يزالان متساويين في الترتيب بعد تطبيق المعايير 1-3، استخدام المعايير التالية:

4- أكبر عدد من النقاط التي تم الحصول عليها في جميع المباريات بين الفرق المعنية.

5- أكبر فارق أهداف في جميع المباريات بين الفرق المعنية.

6- معظم الأهداف المسجلة في جميع المباريات بين الفرق المعنية.

7- معظم الأهداف المسجلة خارج الديار في جميع المباريات بين الفرق المعنية.

8- أفضل نتيجة سلوك للفريق.

9- سحب القرعة من قبل الفيفا.