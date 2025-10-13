المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

- -
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كاب فيردي والكاميرون يتصارعان على بطاقة التأهل السادسة إلى كأس العالم 2026

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:11 ص 13/10/2025
كاب فيردي والكاميرون

كاب فيردي والكاميرون

تتواصل منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام منافسات اليوم الثاني من الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، اليوم الإثنين.

وحسمت 5 منتخبات أفريقية تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهي: مصر، المغرب، تونس، الجزائر وغانا.

وسيشهد اليوم الثاني من الجولة العاشرة، حسم بطاقة وحيدة للتأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026.

كاب فيردي والكاميرون يتصارعان على بطاقة التأهل السادسة

يتنافس منتخبا كاب فيردي والكاميرون على البطاقة المباشرة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويحتل منتخب كاب فيردي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 20 نقطة، بينما يحتل المنتخب الكاميروني وصافة المجموعة برصيد 18 نقطة.

ويلعب منتخب كاب فيردي مع منتخب إيسواتيني، بينما يواجه منتخب الكاميرون نظيره الأنجولي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، في الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

حسابات التأهل

- كاب فيردي تحتاج إلى الفوز على إيسواتيني من أجل التأهل بغض النظر عن نتيجة مباراة الكاميرون وأنجولا.

- الكاميرون تحتاج إلى الفوز على أنجولا من أجل التأهل، بشرط أن تتعرض كاب فيردي للهزيمة أمام إيسواتيني، أو تنتهي مباراة كاب فيردي أمام إيسواتيني بالتعادل، وعندها سيحسم المنتخب الكاميروني صعوده إلى المونديال بفارق الأهداف.

معايير كسر التعادل

تكون معايير كسر التعادل كما يلي (المادة 11.5 من اللوائح):

1- أكبر عدد من النقاط التي تم الحصول عليها في جميع مباريات المجموعة (3 للفوز، 1 للتعادل، 0 للخسارة).

2- أكبر فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة.

3- معظم الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.

إذا كان فريقان أو أكثر لا يزالان متساويين في الترتيب بعد تطبيق المعايير 1-3، استخدام المعايير التالية:

4- أكبر عدد من النقاط التي تم الحصول عليها في جميع المباريات بين الفرق المعنية.

5- أكبر فارق أهداف في جميع المباريات بين الفرق المعنية.

6- معظم الأهداف المسجلة في جميع المباريات بين الفرق المعنية.

7- معظم الأهداف المسجلة خارج الديار في جميع المباريات بين الفرق المعنية.

8- أفضل نتيجة سلوك للفريق.

9- سحب القرعة من قبل الفيفا.

مباراة كاب فيردي القادمة
الكاميرون كاب فيردي تصفيات كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg