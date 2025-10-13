أكد إبراهيم عادل نجم منتخب مصر، أن الفراعنة أغلقوا صفحة التأهل لكأس العالم، من أجل التركيز على التتويج بلقب أمم أفريقيا، متطرقًا للحديث عن الأنباء التي ربطته بالانتقال للنادي الأهلي.

نجم منتخب مصر: نريد التتويج بلقب أمم أفريقيا

وقال إبراهيم عادل في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة إم بي سي مصر2: "الفرحة حلوة ونحن سعداء بهذه الأجواء،، كل اللاعبين سعداء، سوف نفرح ثم نغلق هذه الصفحة".



وتابع: "لدينا هدف كبير، ولن نكون ضيف شرف في كأس العالم، وإن شاء الله سنتوج بلقب أمم أفريقيا".

إبراهيم عادل عن الانتقال إلى الأهلي: أحترم الجزيرة وأريد الاحتراف في أوروبا

وأكمل: "هدفي هو الاحتراف في أوروبا، وسوف أحارب من أجل هذا الأمر، وإن شاء الله ربنا يكرمني من خلال المنتخب والنادي، وأكون سعيدًا عندما أقدم شيئًا لمصر، وهدفنا دائما هو تحقيق الفوز، ومصر تستحق هذا".



وعن الأنباء التي ربطته بالانتقال للنادي الأهلي في الموسم المقبل، رد قائلًا: "لا أريد الحديث عن ذلك، ألعب في نادي الجزيرة وأحترمهم للغاية، ولا أفكر سوى في التركيز مع فريقي الحالي، وإن شاء الله من خلال الجزيرة أحترف في أوروبا".