كلام فى الكورة
كوكا يتحدث عن.. ثقة حسام حسن.. ومستقبله مع الأهلي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:31 ص 13/10/2025
أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر

أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر

أكد أحمد نبيل كوكا، لاعب خط وسط منتخب مصر، أن الفوز على حساب غينيا بيساو كان أمرًا هامًا، من أجل إكمال الاحتفالات بالتأهل لكأس العالم، متطرقًا للحديث عن مستقبله مع النادي الأهلي.

وقال كوكا في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر2: "كان من المهم تحقيق الفوز ضد غينيا بيساو، لكي تكتمل الاحتفالات، واستطعنا تسجيل هدف مبكر ثم الحفاظ عليه".

وتابع: "شيء مهم أن يمنحك المدير الفني الثقة، وحسام حسن ضم مجموعة جيدة من اللاعبين، بين النجوم الكبار أصحاب الخبرات، بالإضافة لبعض اللاعبين الذين شاركوا في الأولمبياد".

وعن عروض الاحتراف المقدمة له ومستقبله مع القلعة الحمراء، علق قائلًا: "عقدي مستمر مع النادي الأهلي حتى شهر يوليو المقبل".

وأتم: "أنا تحت أمر النادي، وما سيكون به مصلحتي ومصلحة النادي هو ما سوف يحدث".

وشارك كوكا بصفة أساسية في انتصار منتخب مصر على غينيا بيساو، كما صنع هدف الفوز الوحيد بعرضية لزميله محمد حمدي في الشوط الأول، بختام مشوار الفراعنة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
الأهلي منتخب مصر أحمد نبيل كوكا

