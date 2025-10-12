المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب حراس المنتخب: لا توجد أزمة بين التوأم وأحمد الشناوي.. ولا نركز مع الانتقادات

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:48 ص 14/10/2025
أحمد الشناوي

أحمد الشناوي - حارس مرمى بيراميدز

علق سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على عدم انضمام أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز إلى معسكر منتخب مصر رغم تألقه مع فريقه في الفترة الماضية.

وكان منتخب مصر قد انتصر على جيبوتي بنتيجة 3-0، قبل أن يختتم تصفيات كأس العالم بالفوز على غينيا بيساو بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وقال الصغير في تصريحات عبر قناة "CBC": "نريد إشراك جميع اللاعبين في المباريات، ونمنح الفرصة لجميع اللاعبين".

وأضاف: "نسمع كثير من الانتقادات عن عدم انضمام أحمد الشناوي ولا نركز في أي شيء سلبي نركز على عملنا فقط".

وواصل الصغير: "البعض يسأل عن سبب انضمام مصطفى شوبير رغم أنه لا يشارك باستمرار مع الأهلي، أشعر أن مصطفى شوبير عندما يشارك يكون جاهزا دائما، ولا نشعر أنه ابتعد عن المشاركة إطلاقا".

وتابع مدرب حراس المنتخب: "لا توجد أي أزمة سابقة للتوأم مع أحمد الشناوي وكل تفكيرهم هو تكوين فريق يشرف مصر مستقبلا ليس إلا".

وأنهى: "نتابع الدوري المصري بالكامل ولن نجامل في اختياراتنا إطلاقا".

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
حسام حسن إبراهيم حسن أحمد الشناوي التوأم سعفان الصغير حراس منتخب مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg