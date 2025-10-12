علق سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على عدم انضمام أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز إلى معسكر منتخب مصر رغم تألقه مع فريقه في الفترة الماضية.

وكان منتخب مصر قد انتصر على جيبوتي بنتيجة 3-0، قبل أن يختتم تصفيات كأس العالم بالفوز على غينيا بيساو بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وقال الصغير في تصريحات عبر قناة "CBC": "نريد إشراك جميع اللاعبين في المباريات، ونمنح الفرصة لجميع اللاعبين".

وأضاف: "نسمع كثير من الانتقادات عن عدم انضمام أحمد الشناوي ولا نركز في أي شيء سلبي نركز على عملنا فقط".

وواصل الصغير: "البعض يسأل عن سبب انضمام مصطفى شوبير رغم أنه لا يشارك باستمرار مع الأهلي، أشعر أن مصطفى شوبير عندما يشارك يكون جاهزا دائما، ولا نشعر أنه ابتعد عن المشاركة إطلاقا".

وتابع مدرب حراس المنتخب: "لا توجد أي أزمة سابقة للتوأم مع أحمد الشناوي وكل تفكيرهم هو تكوين فريق يشرف مصر مستقبلا ليس إلا".

وأنهى: "نتابع الدوري المصري بالكامل ولن نجامل في اختياراتنا إطلاقا".