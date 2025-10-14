المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إبراهيم حسن: هناك من يكره وجودنا مع المنتخب.. والبكاء أثناء السلام الوطني أمر تلقائي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

02:28 ص 14/10/2025
إبراهيم حسن مدير منتخب مصر

إبراهيم حسن - مدير منتخب مصر

يرى إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن هناك من يكره نجاح التوأم مع منتخبنا الوطني بعد التأهل لنهائيات كأس العالم.

وانتصر منتخب مصر على غينيا بيساو بنتيجة 1-0، في ختام مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، ليتأهل منتخبنا إلى النهائيات للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ: "1934، 1990 و2018".

وقال إبراهيم حسن عبر قناة أون سبورت 1: "هناك من يكره وجودنا في منتخب مصر، وهناك من يخاف من نجاحنا، لم نتقابل مع محمد صلاح قبل تدريب منتخب مصر ومع ذلك خرج العديد من الكلام حول علاقتنا به".

وأضاف: "البكاء في السلام الوطني يخرج بشكل تلقائي، أي شيء وطني لمنتخب مصر لم نستطع تحمله "قلبنا ضعيف وربنا خلقنا كدة" نحن نحب بلدنا من قلوبنا ولا نمثل".

وواصل: "نعرف موهبة أحمد الشناوي جيدا ولن نرفض وجود أحد على حساب منتخب مصر".

وأوضح إبراهيم حسن: "أحمد الشناوي ظل فترة طويلة بعيد عن المنافسة وفي الفترة الأخيرة ظهر بشكل جيد مع فريقه وهذا أمر يسعدني لأن ذلك سيخدم منتخب مصر".

وأنهى: "أي لاعب سيجتهد سيكون موجودا والأهم هو الاستمرارية في الملعب".

منتخب مصر كأس العالم محمد صلاح إبراهيم حسن

