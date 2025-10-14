يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في تصفيات كأس العالم 2026 سواء في أوروبا أو أفريقيا أو آسيا.

وستكون تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026 أكثر إثارة، حيث تختتم منافساتها اليوم الثلاثاء بشكل رسمي.

ويتنافس أكثر من منتخب على الصعود لكأس العالم مباشرة، وهو ما سيتحدد اليوم بعدة مواجهات، وربما أبرزها نيجيريا ضد بنين، جنوب أفريقيا مع رواندا، الكونغو الديمقراطية ضد السودان، والسنغال أمام موريتانيا، كوت ديفوار ضد كينيا، والجابون في مواجهة بوروندي.

وفي الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، يضرب منتخب السعودية موعدًا حاسمًا ضد العراق، وقطر في مواجهة الإمارات.

إليكم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

4:00 مساء.. سيشيل ضد جامبيا

7:00 مساء.. الصومال ضد موزمبيق

7:00 مساء.. غينيا ضد بوتسوانا

7:00 مساء.. نيجيريا ضد بنين.. منصة شاهد

7:00 مساء.. جنوب أفريقيا ضد رواندا.. منصة شاهد

7:00 مساء.. الجزائر ضد أوغندا.. قناة الجزائرية الرياضية

10:00 مساء.. الكونغو الديمقراطية ضد السودان.. منصة شاهد

10:00 مساء.. السنغال ضد موريتانيا

10:00 مساء.. كوت ديفوار ضد كينيا.. منصة شاهد

10:00 مساء.. الجابون ضد بوروندي

10:00 مساء.. المغرب ضد الكونغو برازافيل.. قناة الرياضية المغربية

تصفيات أوروبا - كأس العالم

7:00 مساء.. إستونيا ضد مولدوفا.. beIN SPORTS HD 3

9:45 مساء.. تركيا ضد جورجيا.. beIN SPORTS HD 6

9:45 مساء.. إيرلندا ضد أرمينيا.. beIN SPORTS HD 7

9:45 مساء.. البرتغال ضد المجر.. beIN SPORTS HD 5

9:45 مساء.. أندورا ضد صربيا.. beIN SPORTS HD 8

9:45 مساء.. لاتفيا ضد إنجلترا.. beIN SPORTS HD 4

9:45 مساء.. إيطاليا ضد الكيان الصهيوني

9:45 مساء.. إسبانيا ضد بلغاريا.. beIN SPORTS HD 3

الملحق الآسيوي- كأس العالم

8:00 مساء.. قطر ضد الإمارات.. beIN SPORTS HD 1

9:45 مساء.. السعودية ضد العراق.. beIN SPORTS HD 2