حسم منتخب كوت ديفوار تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بشكل رسمي.

وفاز منتخب كوت ديفوارعلى منتخب كينيا بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وافتتح فرانك كيسي أهداف المباراة في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، قبل أن يسجل يان ديوماندي الهدف الثاني في الدقيقة 54 من زمن اللقاء.

وأحرز أماد ديالو الهدف الثالث لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى النقطة 26 في صدارة المجموع السادسة من تصفيات كأس العالم 2026، بفارق نقطة عن منتخب الجابون، ليحسم تأهله رسميا إلى كأس العالم 2026.

ولم يتعرض منتخب كوت ديفوار لأي هزيمة في تصفيات كأس العالم 2026، حيث حقق 8 انتصارات وتعادل في مباراتين.