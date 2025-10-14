المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
ميكال

ميكال

- -
15:00
ريد ستار

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
17:00
كينشاسا

كينشاسا

بالفوز على كينيا وبدون هزيمة في التصفيات.. كوت ديفوار إلى كأس العالم 2026

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:52 م 14/10/2025
احتفال لاعبو منتخب كوت ديفوار

كوت ديفوار

حسم منتخب كوت ديفوار تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بشكل رسمي.

وفاز منتخب كوت ديفوارعلى منتخب كينيا بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وافتتح فرانك كيسي أهداف المباراة في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، قبل أن يسجل يان ديوماندي الهدف الثاني في الدقيقة 54 من زمن اللقاء.

وأحرز أماد ديالو الهدف الثالث لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى النقطة 26 في صدارة المجموع السادسة من تصفيات كأس العالم 2026، بفارق نقطة عن منتخب الجابون، ليحسم تأهله رسميا إلى كأس العالم 2026.

ولم يتعرض منتخب كوت ديفوار لأي هزيمة في تصفيات كأس العالم 2026، حيث حقق 8 انتصارات وتعادل في مباراتين.

كوت ديفوار
كوت ديفوار
أخبار إحصائيات
كوت ديفوار كينيا تصفيات كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



