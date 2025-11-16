يستعد منتخب نيجيريا لمواجهة الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الأحد، في التاسعة مساءً، على ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك في نهائي الملحق الأفريقي المؤهل للملحق العالمي ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب نيجيريا قد تأهل إلى المباراة النهائية بعدما انتصر على الجابون بنتيجة 4-1 في المباراة التي امتدت بعد الوقت الأصلي إلى الأشواط الإضافية، بينما فاز منتخب الكونغو الديمقراطية على الكاميرون بنتيجة 1-0.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية إلى الملحق العالمي الذي سيقام في شهر مارس المقبل لتحديد المنتخبين المشاركين في المونديال.

أفضلية للكونغو الديمقراطية وفوز غائب لنيجيريا منذ 15 عاما

التقى منتخبا نيجيريا والكونغو الديمقراطية في 6 مواجهات سابقة، جميعها كانت ودية.

ويتفوق منتخب الكونغو على نظيره النيجيري في المواجهات المباشرة بين الفريقين بواقع 3 انتصارات مقابل انتصارين فقط لنيجريا.

ويعود آخر انتصار للمنتخب النيجيري على نظيره الكونغولي في 2010 خلال مباراة ودية، أي منذ 15 عاما.

وجاءت نتائج المباريات السابقة بين نيجيريا والكونغو الديمقراطية كالتالي:

المباراة الأولى: فوز نيجيريا على الكونغو الديمقراطية 3-2 في 5 نوفمبر 1966.

المباراة الثانية: فوز الكونغو الديمقراطية على نيجيريا 1-0 في 26 نوفمبر 1966.

المباراة الثالثة: فوز الكونغو الديمقراطية على نيجيريا 1-0 في 27 ديسمبر 1966.

المباراة الرابعة: فوز نيجيريا على الكونغو الديمقراطية 5-2 في 3 مارس 2010.

المباراة الخامسة: فوز الكونغو الديمقراطية على نيجيريا 2-0 في 8 أكتوبر 2015.

المباراة السادسة: تعادل نيجيريا والكونغو الديمقراطية 1-1 في 28 مايو 2018.