كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

- -
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
16:00
أرمينيا

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

- -
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

قبل مباراة ملحق تصفيات المونديال.. أفضلية للكونغو الديمقراطية وفوز غائب لنيجيريا منذ 15 عاما

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:58 ص 16/11/2025
منتخب الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

يستعد منتخب نيجيريا لمواجهة الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الأحد، في التاسعة مساءً، على ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك في نهائي الملحق الأفريقي المؤهل للملحق العالمي ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب نيجيريا قد تأهل إلى المباراة النهائية بعدما انتصر على الجابون بنتيجة 4-1 في المباراة التي امتدت بعد الوقت الأصلي إلى الأشواط الإضافية، بينما فاز منتخب الكونغو الديمقراطية على الكاميرون بنتيجة 1-0.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية إلى الملحق العالمي الذي سيقام في شهر مارس المقبل لتحديد المنتخبين المشاركين في المونديال.

للتعرف على نظام ملحق تصفيات المونديال.. اضغط هنا

أفضلية للكونغو الديمقراطية وفوز غائب لنيجيريا منذ 15 عاما

التقى منتخبا نيجيريا والكونغو الديمقراطية في 6 مواجهات سابقة، جميعها كانت ودية.

ويتفوق منتخب الكونغو على نظيره النيجيري في المواجهات المباشرة بين الفريقين بواقع 3 انتصارات مقابل انتصارين فقط لنيجريا.

ويعود آخر انتصار للمنتخب النيجيري على نظيره الكونغولي في 2010 خلال مباراة ودية، أي منذ 15 عاما.

وجاءت نتائج المباريات السابقة بين نيجيريا والكونغو الديمقراطية كالتالي:

المباراة الأولى: فوز نيجيريا على الكونغو الديمقراطية 3-2 في 5 نوفمبر 1966.
المباراة الثانية: فوز الكونغو الديمقراطية على نيجيريا 1-0 في 26 نوفمبر 1966.
المباراة الثالثة: فوز الكونغو الديمقراطية على نيجيريا 1-0 في 27 ديسمبر 1966.
المباراة الرابعة: فوز نيجيريا على الكونغو الديمقراطية 5-2 في 3 مارس 2010.
المباراة الخامسة: فوز الكونغو الديمقراطية على نيجيريا 2-0 في 8 أكتوبر 2015.
المباراة السادسة: تعادل نيجيريا والكونغو الديمقراطية 1-1 في 28 مايو 2018.

مباراة الكونغو الديمقراطية القادمة
نيجيريا الكونغو الديمقراطية تصفيات كأس العالم 2026

الإحصائيات

