فينيسيوس خارج حسابات البرازيل في آخر جولات تصفيات المونديال

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:13 م 19/08/2025
فينيسيوس جونيور

فينيسيوس

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، لن يتواجد في قائمة منتخب بلاده خلال آخر مباراتين من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، نقلاً عن وسائل إعلام برازيلية، فإن اسم فينيسيوس لم يظهر في القائمة الأولية التي تم إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب مزيج من الإيقاف وقرار فني.

وكان اللاعب قد حصل على البطاقة الصفراء الثالثة له خلال الفوز على باراجواي (1-0)، ما يعني إيقافه عن مواجهة تشيلي يوم 4 سبتمبر المقبل. ومع هذا الظرف، قرر الجهاز الفني أيضًا استبعاده من مباراة بوليفيا المقررة يوم 9 سبتمبر، من أجل منحه قسطًا من الراحة بعد موسم شاق خاض خلاله أكثر من 60 مباراة مع ريال مدريد والمنتخب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد البرازيلي اتفق مسبقًا على عدم إشراك أي لاعب ينشط في نادٍ أوروبي في مواجهة بوليفيا.

في المقابل، شهدت القائمة الأولية عودة كل من رودريجو وإدير ميليتاو بعد التعافي من الإصابة، حيث يُنتظر أن يمثل الأخير إضافة قوية للخط الخلفي عقب تعافيه من جراحة ثانية في الرباط الصليبي.

وسيُعلن الاتحاد البرازيلي القائمة النهائية يوم الاثنين المقبل، على أن يبدأ المنتخب تجمعه في الأول من سبتمبر، قبل أن يختتم مشواره في التصفيات بمواجهتي تشيلي وبوليفيا، علماً بأنه قد ضمن بالفعل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ريال مدريد كأس العالم البرازيل فينيسيوس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

