المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سكالوني: ميسي لا مثيل له ولن يكون له وريث

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:57 ص 04/09/2025
سكالوني

سكالوني وميسي

أشاد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي بعد اقتراب ظهوره الأخير مع "التانجو" في الأرجنتين، مؤكدًا أن تأثيره داخل الملعب فريد من نوعه ولا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية: "كل ما يبعثه من شعور عند دخوله إلى أرض الملعب أمر لم أره في أي لاعب آخر. إنه متعة خالصة ومن المؤكد أن هذه لن تكون مباراته الأخيرة في الأرجنتين، اليوم هو موجود بيننا وعلينا أن نستمتع به".

وأضاف مدرب بطل العالم: "لن يكون هناك وريث لليو. لا في الأرجنتين ولا في كرة القدم عالميًا كذلك. قد يظهر لاعبون كبار يتركون بصمتهم في فترات مختلفة، لكن ما فعله ليو طوال هذه المدة أعتقد أنه لن يتكرر. كرة القدم تحمل الكثير من المفاجآت، لكن ليو يبقى لا مثيل له".

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الفنزويلي، فجر غدًا الجمعة في الجولة الـ17 من تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

الأرجنتين كأس العالم ميسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg