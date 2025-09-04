سكالوني: ميسي لا مثيل له ولن يكون له وريث

أشاد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي بعد اقتراب ظهوره الأخير مع "التانجو" في الأرجنتين، مؤكدًا أن تأثيره داخل الملعب فريد من نوعه ولا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية: "كل ما يبعثه من شعور عند دخوله إلى أرض الملعب أمر لم أره في أي لاعب آخر. إنه متعة خالصة ومن المؤكد أن هذه لن تكون مباراته الأخيرة في الأرجنتين، اليوم هو موجود بيننا وعلينا أن نستمتع به".

وأضاف مدرب بطل العالم: "لن يكون هناك وريث لليو. لا في الأرجنتين ولا في كرة القدم عالميًا كذلك. قد يظهر لاعبون كبار يتركون بصمتهم في فترات مختلفة، لكن ما فعله ليو طوال هذه المدة أعتقد أنه لن يتكرر. كرة القدم تحمل الكثير من المفاجآت، لكن ليو يبقى لا مثيل له".

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الفنزويلي، فجر غدًا الجمعة في الجولة الـ17 من تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.