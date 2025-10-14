يترقب عشاق الكرة العربية القمة المثيرة التي ستجمع بين منتخبي السعودية والعراق من أجل حسم بطاقة التأهل المباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة السعودية ضد العراق في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الثلاثاء في ملحق آسيا المؤهل إلى مونديال 2026.

ودائما ما تكون قمة السعودية والعراق تكون مشتعلة بسبب قوة المنافسة بين المنتخبين، ولكن ستكون مواجهة الليلة أكثر شراسة وقوة لأنها مؤهلة مباشرة لكأس العالم 2026.

وحققت السعودية والعراق الفوز على إندونيسيا في ملحق آسيا، وبالتالي يمتلك كل منتخب 3 نقاط.

موقف مجموعة السعودية والعراق قبل قمة الليلة

السعودية.. 3 نقاط (له 3 أهداف وعليه 2 )

العراق.. 3 نقاط (له 1 ولم تهتز شباكه)

إندونيسيا.. بدون رصيد (ودعت الملحق)

سيناريوهات تحسم قمة السعودية والعراق

- فوز العراق يعني تأهله لكأس العالم وانتقال السعودية للملحق العالمي.

- فوز السعودية يعني التأهل لكأس العالم وانتقال العراق للملحق.

- التعادل يؤهل السعودية إلى كأس العالم بسبب تسجيله لأهداف أكثر والعراق ستذهب إلى الملحق.