غياب إيكيتيكي.. قائمة منتخب فرنسا لمواجهتي أوكرانيا وآيسلندا في تصفيات كأس العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:10 م 27/08/2025 تعديل في 28/08/2025
منتخب فرنسا - أولمبياد باريس

منتخب فرنسا

كشف ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن قائمة الفريق التي سيخوض بها مواجهتي أوكرانيا وآيسلندا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.

ويضرب منتخب فرنسا موعدًا مع نظيره أوكرانيا في بولندا، يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر، قبل أن يواجه آيسلندا في التاسع من الشهر ذاته في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس.

زيدان: أرغب في تدريب منتخب فرنسا.. والوقت ليس مناسب حاليًا

أبرز الحضور والغيابات

انضم ماجنيس أكليوش، لاعب موناكو، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى قائمة منتخب فرنسا إذ يعد الوافد الجديد الوحيد للديوك خلال المعسكر المرتقب انطلاقه.

وخلت قائمة منتخب فرنسا من تواجد راندال كولو مواني، وورن زاير إيمري، بالإضافة إلى هوجو إيكيتيكي، رغم مستواه المميز مع ليفربول.

استدعاء ريان شرقي.. قائمة منتخب فرنسا لتوقف يونيو

قائمة منتخب فرنسا

وأعلن ديديه ديشامب، عن قائمة منتخب فرنسا، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك مياينان (ميلان)، لوكاس شوفالييه (باريس سان جيرمان)، بريس سامبا (رين).

خط الدفاع: إبراهيما كوناتي (ليفربول)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، مالو جوستو (تشيلسي)، دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ)، جول كوندي (برشلونة)، لوكاس ديني (أستون فيلا)، ثيو هيرنانديز (الهلال)، ويليام صاليبا(أرسنال).

خط الوسط: ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، مانو كوني (روما)، أدريان رابيو (مارسيليا)، خيفرين تورام (يوفنتوس).

خط الهجوم: برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، مايكل أوليس (بايرن ميونخ)، ماركوس تورام (إنتر ميلان)، ريان شرقي (مانشستر سيتي)، مجنيس أكليوش (موناكو).

 

مباراة فرنسا القادمة
ليفربول منتخب فرنسا ديديه ديشامب هوجو إيكيتيكي

أخبار تهمك

