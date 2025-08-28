كشف ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن قائمة الفريق التي سيخوض بها مواجهتي أوكرانيا وآيسلندا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.

ويضرب منتخب فرنسا موعدًا مع نظيره أوكرانيا في بولندا، يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر، قبل أن يواجه آيسلندا في التاسع من الشهر ذاته في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس.

أبرز الحضور والغيابات

انضم ماجنيس أكليوش، لاعب موناكو، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى قائمة منتخب فرنسا إذ يعد الوافد الجديد الوحيد للديوك خلال المعسكر المرتقب انطلاقه.

وخلت قائمة منتخب فرنسا من تواجد راندال كولو مواني، وورن زاير إيمري، بالإضافة إلى هوجو إيكيتيكي، رغم مستواه المميز مع ليفربول.

قائمة منتخب فرنسا

وأعلن ديديه ديشامب، عن قائمة منتخب فرنسا، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك مياينان (ميلان)، لوكاس شوفالييه (باريس سان جيرمان)، بريس سامبا (رين).

خط الدفاع: إبراهيما كوناتي (ليفربول)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، مالو جوستو (تشيلسي)، دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ)، جول كوندي (برشلونة)، لوكاس ديني (أستون فيلا)، ثيو هيرنانديز (الهلال)، ويليام صاليبا(أرسنال).

خط الوسط: ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، مانو كوني (روما)، أدريان رابيو (مارسيليا)، خيفرين تورام (يوفنتوس).

خط الهجوم: برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، مايكل أوليس (بايرن ميونخ)، ماركوس تورام (إنتر ميلان)، ريان شرقي (مانشستر سيتي)، مجنيس أكليوش (موناكو).