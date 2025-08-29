أعلن يان أوربان، المدير الفني الجديد لمنتخب بولندا، عودة النجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي إلى قائمة المنتخب الوطني، استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم 2026، بعد فترة غياب على خلفية خلافاته مع المدرب السابق ميشال بروبيرز، والتي دفعته في وقت سابق لإعلان اعتزاله الدولي.

ليفاندوفسكي يستعيد شارة منتخب بولندا

وأكد أوربان، خلال إعلان القائمة اليوم الجمعة، أن الهداف التاريخي لمنتخب بولندا سيستعيد شارة القيادة، قائلاً: "نفتح صفحة جديدة في المنتخب، وليفاندوفسكي سيكون قائد الفريق في المرحلة المقبلة".

وكان بروبيرز قد جرد ليفاندوفسكي من شارة القيادة قبل مواجهة فنلندا في يونيو الماضي، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا وانتهى باستقالة المدرب عقب الخسارة أمام فنلندا.

ويحتل المنتخب البولندي حاليًا المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط، متساويًا مع هولندا، بينما تتصدر فنلندا المجموعة بـ7 نقاط.

بولندا في صراع قوي مع هولندا وفنلندا على الصدارة

ويخوض البولنديون مواجهة قوية أمام هولندا في أمستردام يوم 7 سبتمبر المقبل، قبل أن يستضيفوا فنلندا بعدها بثلاثة أيام في مواجهة مرتقبة.

يذكر أن متصدري المجموعات الـ12 سيتأهلون مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما تخوض 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني مرحلة الملحق.

