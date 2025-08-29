المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
استدعاء ليوني لأول مرة.. قائمة منتخب إيطاليا لتوقف سبتمبر

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:37 م 29/08/2025
منتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا

أعلن جينارو جاتوزو، مدرب منتخب إيطاليا، قائمة "الأزوري" لفترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر المقبل.

هذه هي أول قائمة يعلنها جاتوزو منذ توليه المسؤولية خلفا للوتشيانو سباليتي، في يونيو الماضي.

فانتازي.. ارتفاع سعر بيدرو بورو.. وانخفاض عدة لاعبين

وشهدت القائمة استدعاء 3 لاعبين للمرة الأولى، على رأسهم جيوفاني ليوني (18 عاما)، مدافع ليفربول الإنجليزي.

وانتقل ليوني من بارما إلى ليفربول هذا الشهر، ولكنه لم يلعب أي مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

كما استدعى جاتوزو أيضا للمرة الأولى فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، مهاجم إنتر ميلان، وجيوفاني فابيان لاعب وسط بولونيا.

وعاد جيانلوكا ساكاماكا، مهاجم أتلانتا، بعد سلسلة من الإصابات، كما عاد أيضا جيانلوكا مانشيني، الذي كان تم استبعاده من جانب سباليتي.

قائمة منتخب إيطاليا

حراسة المرمى: ماركو كارنيزيكي (أتلانتا)، جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، أليكس ميريت (نابولي)، جولييلمو فيكاريو (توتنهام).

خط الدفاع: أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، راؤول بيلانوفا (أتلانتا)، ريكاردو كالافيوري (أرسنال)، أندريا كامبياسو (يوفنتوس)، جيوفاني دي لورينزو (نابولي)، فيديريكو ديماركو (إنتر ميلان)، فيديريكو جاتي (يوفنتوس)، جيوفاني ليوني (ليفربول)، وجيانلوكا مانشيني (روما).

بعد الاعتزال المؤقت.. ليفاندوفسكي يعود لقيادة بولندا

خط الوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، جيوفاني فابيان (بولونيا)، دافيدي فراتيسي (إنتر)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، نيكولو روفيلا (لاتسيو)، وساندرو تونالي (نيوكاسل).

خط الهجوم: فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر)، مويس كين (فيورنتينا)، دانييل مالديني (أتلانتا)، ريكاردو أورسوليني (بولونيا)، ماتيو بوليتانو (نابولي)، جاكومو راسبادوري (أتلتيكو مدريد)، ماتيو ريتيجي (القادسية)، جيانلوكا سكاماكا (أتلانتا)، وماتيا زاكاني (لاتسيو).

أموريم: أحيانا أكره اللاعبين وأفكر في الاستقالة 

