أعلن منتخب إسبانيا استبعاد جافي، لاعب برشلونة، من قائمته لمواجهتي بلغاريا وتركيا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك على خلفية تعرضه للإصابة.

كان قد أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن قائمة الفريق التي سيواجه بها منتخبي بلغاريا وتركيا، وشهدت تواجد جافي ضمن المجموعة.

منتخب إسبانيا يستبعد جافي

استقر منتخب إسبانيا على استبعاد جافي، من التواجد في قائمة الفريق، وذلك بسبب معاناته من آلام في ركبته اليمنى، إذ لن يستطيع اللاعب المشاركة مع الماتادور خلال مواجهتي توقف سبتمبر.

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره بلغاريا يوم الرابع من سبتمبر، قبل أن يلتقي مع تركيا في السابع من الشهر ذاته، ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاء بيان منتخب إسبانيا، على النحو التالي: "لن ينضم لاعب وسط برشلونة إلى معسكر المنتخب الإسباني، لاعب نادي برشلونة، بابلو بايز جافيريا، "جافي"، يخرج من قائمة المنتخب الإسباني بسبب معاناته من آلام في ركبته اليمنى".

وأضاف: "بذلك، تضم قائمة المنتخب الإسباني حاليًا 25 لاعبًا لمواجهة كلٍّ من بلغاريا وتركيا في بداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".

برشلونة يعلن إصابة جافي

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن تعرض لاعبه الشاب جافي للإصابة قبل مواجهة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، ولم يحدد الفريق الكاتالوني مدة الغياب التي سيبتعد خلالها متوسط الميدان عن الملاعب.

وشارك جافي مع برشلونة هذا الموسم في مباراتين بالدوري الإسباني بواقع 66 دقيقة لعب، لم يسجل ولكنه صنع هدف وحيد أمام ريال مايوركا.

