كشف جينارو جاتوزو، مدرب منتخب إيطاليا، سبب غياب فيدريكو كييزا، جناح ليفربول الإنجليزي، عن قائمة "الأزوري" في فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الحالي.

وأعلن جاتوزو قبل أيام عن قائمة المنتخب الإيطالي الذي يستعد لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 هذا الشهر.

هذه هي أول قائمة يعلنها جاتوزو منذ توليه المسؤولية خلفا للوتشيانو سباليتي، في يونيو الماضي، وشهدت القائمة استدعاء 3 لاعبين للمرة الأولى، على رأسهم جيوفاني ليوني (18 عاما)، مدافع ليفربول.

وقال جاتوزو في مؤتمر صحفي: "تحدثت مع كييزا، واتخذنا القرار معا".

وأضاف: "لم يشعر بأنه مستعد للعودة لأنه أراد أن يكون في كامل لياقته، لذا اتخذنا القرار بهدوء سويا".

وفي حديثه عن الوافدين الجدد للمنتخب أوضح: "عندما أستدعي لاعبا، لا بد أن أُعجب أولا بشخصيته، أعتقد أن هؤلاء اللاعبين الشباب يمتلكون بالفعل القدرة على اللعب كلاعبين ذوي خبرة".

وأتم: "شاهدت ليوني يتألق ضد روميلو لوكاكو الموسم الماضي، إنه جاهز، ربما في سنهم، لم نكن نملك الجرأة التي يمتلكونها".

