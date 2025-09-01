المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"اتخذنا القرار سويا".. جاتوزو يكشف سبب غياب كييزا عن قائمة إيطاليا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:33 م 01/09/2025
جاتوزو يغادر مارسيليا

جاتوزو

كشف جينارو جاتوزو، مدرب منتخب إيطاليا، سبب غياب فيدريكو كييزا، جناح ليفربول الإنجليزي، عن قائمة "الأزوري" في فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الحالي.

وأعلن جاتوزو قبل أيام عن قائمة المنتخب الإيطالي الذي يستعد لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 هذا الشهر.

تحت قيادة أليجري مجددا.. رابيو يقترب من ميلان

هذه هي أول قائمة يعلنها جاتوزو منذ توليه المسؤولية خلفا للوتشيانو سباليتي، في يونيو الماضي، وشهدت القائمة استدعاء 3 لاعبين للمرة الأولى، على رأسهم جيوفاني ليوني (18 عاما)، مدافع ليفربول.

وقال جاتوزو في مؤتمر صحفي: "تحدثت مع كييزا، واتخذنا القرار معا".

وأضاف: "لم يشعر بأنه مستعد للعودة لأنه أراد أن يكون في كامل لياقته، لذا اتخذنا القرار بهدوء سويا".

بـ3 أرقام.. مباراة ليفربول وأرسنال تعيد كتابة التاريخ

وفي حديثه عن الوافدين الجدد للمنتخب أوضح: "عندما أستدعي لاعبا، لا بد أن أُعجب أولا بشخصيته، أعتقد أن هؤلاء اللاعبين الشباب يمتلكون بالفعل القدرة على اللعب كلاعبين ذوي خبرة".

وأتم: "شاهدت ليوني يتألق ضد روميلو لوكاكو الموسم الماضي، إنه جاهز، ربما في سنهم، لم نكن نملك الجرأة التي يمتلكونها".

جدول مباريات اليوم

تصفيات كأس العالم منتخب إيطاليا فيدريكو كييزا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات