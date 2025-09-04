المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تعادل مثير بين هولندا وبولندا.. وانتصار ساحق لبلجيكا في تصفيات كأس العالم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:10 ص 05/09/2025
مباراة هولندا وبولندا

مباراة هولندا وبولندا في تصفيات كأس العالم

سقط المنتخب الهولندي في فخ التعادل أمام ضيفه المنتخب البولندي، بهدف لكلا منهما، في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة، بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

أهداف الأظهرة تحسم مواجهة هولندا وبولندا

وتقدم المنتخب الهولندي في الشوط الأول، بهدف الظهير الأيمن دينزل دومفريس، برأسية متقنة، بعد ركلة ركنية متقنة نفذها ممفيس ديباي، في الدقيقة 28، عقب خروج خاطئ من حارس الضيوف.

وأدرك منتخب بولندا التعادل في الدقيقة 80، عن طريق الظهير الأيمن ماتي كاش، بتسديدة صاروخية بقدمه اليمنى، من داخل منطقة الجزاء.

ورفع كلا المنتخبين رصيدهما إلى 7 نقاط، ولكن يتفوق المنتخب الهولندي بفارق الأهداف في صدارة جدول الترتيب.

واشتعل صراع التأهل إلى المونديال في المجموعة السابعة، حيث يتساوى المنتخب الفنلندي بالرصيد ذاته مع هولندا وبولندا، لكن كتيبة "الطواحين" لعبت مباراة أقل.

بلجيكا تكتسح ليختنشتاين في تصفيات كأس العالم 2026

وفي إطار منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، حقق المنتخب البلجيكي فوزًا ساحقًا على حساب نظيره ليختنشتاين، بسداسية دون رد.

وسجل أهداف بلجيكا كلا من: يوري تيليمانس (ثنائية)، كيفن دي بروين، ماكسيم دي كويبر وآرثر ثيات.

بقرار جماعي.. سحب شارة بلجيكا من دي بروين

ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، خلف منتخب مقدونيا الوصيف برصيد 8 نقاط.

ويتصدر منتخب ويلز ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل منتخب ليختنشتاين الترتيب بدون أي نقطة.

بلجيكا
بلجيكا
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم منتخب هولندا منتخب بلجيكا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

