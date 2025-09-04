بقرار جماعي.. سحب شارة بلجيكا من دي بروين

أعلن رودي جارسيا المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن قرار مثير للجدل بسحب شارة القيادة من نجم نابولي كيفن دي بروين، وإسنادها إلى لاعب وسط أستون فيلا يوري تيليمانس.

نهاية حقبة دي بروين كقائد للشياطين الحمر

وكان دي بروين قد تولى قيادة "الشياطين الحمر" منذ مارس 2023 عقب اعتزال إيدن هازارد، إلا أن جارسيا أوضح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن القرار الجديد جاء بإجماع الجهاز الفني واللاعبين.

وقال المدرب الفرنسي: "سيكون تيليمانس هو القائد أمام ليختنشتاين، وسيبقى كذلك دائمًا من الآن فصاعدًا، إنه يمثل الرابط بين الجيل الذهبي واللاعبين الشباب داخل المنتخب".

تيليمانس (28 عامًا) اعتبر الخيار الأنسب لقيادة المجموعة في المرحلة المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في تعزيز التوازن بين أصحاب الخبرة والوجوه الصاعدة.

دي بروين يستمر مع المنتخب رغم فقدان الشارة

ورغم سحب الشارة، سيظل دي بروين حاضرًا مع المنتخب، بعدما انضم إلى نابولي هذا الصيف في صفقة انتقال حر عقب نهاية مسيرته الطويلة مع مانشستر سيتي.

في المقابل، يواصل المهاجم روميلو لوكاكو، زميل دي بروين في نابولي والمنتخب، رحلة التعافي من الإصابة، ليتأجل ظهوره مع "الشياطين الحمر" في الفترة الحالية.