استهل المنتخب الإيطالي حقبة المدرب جينارو جاتوزو بانتصار كبير على حساب إستونيا بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بالجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

بداية قوية لجاتوزو في قيادة المنتخب الإيطالي

ورغم الفرص العديدة المهدرة في الشوط الأول وتألق الحارس الإستوني كارل هاين في التصدي لأكثر من محاولة خطيرة، نجحت إيطاليا في فرض هيمنتها خلال الشوط الثاني، بقيادة المهاجم ماتيو ريتيجي الذي سجل هدفين مميزين.

وجاءت خماسية "الآتزوري" عن طريق مويس كين (58)، ماتيو ريتيغي (69 و89)، جياكومو راسبادوري (70)، وأليساندرو باستوني (92).

وشهدت المباراة إضاعة عدة فرص محققة في الشوط الأول، أبرزها تسديدة قوية من ساندرو تونالي وتصدي هاين لرأسية خطيرة من ريتيغي قبل الاستراحة، لكن الضغط الإيطالي توج بهدف أول مستحق عبر كين.

وبعدها بدقائق، واصل ريتيغي تألقه بتسجيل الهدف الثاني بتسديدة متقنة من خارج المنطقة، قبل أن يضيف راسبادوري الهدف الثالث برأسية جميلة.

وفي اللحظات الأخيرة، عاد ريتيجي ليوقع على ثنائيته الشخصية، فيما اختتم باستوني المهرجان التهديفي برأسية في الدقيقة 92.

موقف إيطاليا وإستونيا في المجموعة

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد منتخب إستونيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم - أوروبا