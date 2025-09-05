المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

تصفيات المونديال.. إيطاليا تكتسح إستونيا بخماسية في الظهور الأول لجاتوزو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:56 م 05/09/2025
منتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا يسحق إستونيا بخماسية

استهل المنتخب الإيطالي حقبة المدرب جينارو جاتوزو بانتصار كبير على حساب إستونيا بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بالجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

بداية قوية لجاتوزو في قيادة المنتخب الإيطالي

ورغم الفرص العديدة المهدرة في الشوط الأول وتألق الحارس الإستوني كارل هاين في التصدي لأكثر من محاولة خطيرة، نجحت إيطاليا في فرض هيمنتها خلال الشوط الثاني، بقيادة المهاجم ماتيو ريتيجي الذي سجل هدفين مميزين.

وجاءت خماسية "الآتزوري" عن طريق مويس كين (58)، ماتيو ريتيغي (69 و89)، جياكومو راسبادوري (70)، وأليساندرو باستوني (92).

وشهدت المباراة إضاعة عدة فرص محققة في الشوط الأول، أبرزها تسديدة قوية من ساندرو تونالي وتصدي هاين لرأسية خطيرة من ريتيغي قبل الاستراحة، لكن الضغط الإيطالي توج بهدف أول مستحق عبر كين.

وبعدها بدقائق، واصل ريتيغي تألقه بتسجيل الهدف الثاني بتسديدة متقنة من خارج المنطقة، قبل أن يضيف راسبادوري الهدف الثالث برأسية جميلة.

وفي اللحظات الأخيرة، عاد ريتيجي ليوقع على ثنائيته الشخصية، فيما اختتم باستوني المهرجان التهديفي برأسية في الدقيقة 92.

موقف إيطاليا وإستونيا في المجموعة

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد منتخب إستونيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم - أوروبا

إيطاليا ضد إستونيا، جينارو جاتوزو، ماتيو ريتيجي، م

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

