كلام فى الكورة
تصفيات كأس العالم.. إريكسن يعود لقائمة منتخب الدنمارك

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:33 م 30/09/2025
إريكسن

كريستيان إريكسن

عاد كريستيان إريكسن إلى قائمة منتخب الدنمارك لكرة القدم، بعد انضمامه لفريق فولفسبورج الألماني خارج سوق الانتقالات في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن المدرب برايان ريمر استدعى لاعب خط الوسط المخضرم (33 عاما) لمباراتي منتخب الدنمارك بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ضد منتخبي بيلاروس واليونان يومي 9 و12 أكتوبر المقبل.

وغاب إريكسن عن آخر مباراتين دوليتين للدنمارك في أوائل سبتمبر الحالي، حيث تعادل الفريق سلبيا مع أسكتلندا، قبل أن يفوز 3-0 على اليونان، وذلك لعدم خوضه أي لقاء منذ رحيله عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في يونيو الماضي.

وانضم إريكسن لصفوف فولفسبورج لمدة عامين في صفقة انتقال حر، وشارك كبديل في مباراتين بالدوري الألماني مؤخرا ضد بوروسيا دورتموند ولايبزج، حيث خسرهما الفريق 0-1.

وشارك إريكسن في 144 مباراة دولية مع الدنمارك، ليصبح أكثر اللاعبين تمثيلا للفريق عبر كل العصور.

تصفيات كأس العالم الدوري الألماني كريستيان إريكسن

